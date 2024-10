RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI SONO SOLO TRE!

Per i risultati Serie C abbiamo solo tre partite che venerdì 18 ottobre aprono il quadro della decima giornata: arriviamo da un fine settimana in cui la terza divisione è stata grande protagonista, i due principali campionati erano fermi per gli impegni delle nazionali e dunque abbiamo assistito a tre giorni davvero intensi, che naturalmente hanno nuovamente modificato le classifiche dei tre gironi. A proposito: le tre partite di questa sera, tutte in programma alle ore 20:30, riguardano solo i gironi A e B e dunque sarà di questi due raggruppamenti che dovremo parlare, anche perché la situazione appare decisamente diversa.

Risultati Serie C, classifiche/ Tris della Ternana! Diretta gol live score (13 ottobre 2024)

Nel girone A il Padova ha già preso in largo: impressionante il passo dei biancoscudati che hanno vinto otto partite con un solo pareggio, anche grazie alle frenate delle dirette rivali la capolista ha preso 7 punti di vantaggio su Vicenza e Renate ma per tornare a parlar di questo duello in vetta dovremo aspettare i prossimi giorni. Oggi gioca invece il Caldiero Terme, squadra in crisi profonda: 9 punti nelle prime quattro giornate, poi cinque sconfitte consecutive che hanno portato la neopromossa veneta in zona playout, adesso bisogna davvero provare a tirar fuori le unghie perché i risultati Serie C regalano davvero poco.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Shock a Perugia! Diretta gol live score (oggi 12 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE C: TRA CRISI E CONFERME

Parlando ancora dei risultati Serie C ci concentriamo anche sul girone B: qui la capolista virtuale è il Pescara, che torna in campo questa sera dopo aver saltato lo scorso weekend a causa del rinvio chiesto e ottenuto dal Milan Futuro. Nel frattempo Entella e Ternana hanno vinto, dunque si è formato un più che intrigante terzetto al comando della classifica: tre squadre che sembrano avere qualcosa in più delle rivali anche al netto dello scenario attuale, e che potrebbero giocarsi la promozione diretta sino all’ultimo in un contesto davvero intrigante. Sta comunque resistendo la Torres, e poi in quinta posizione troviamo l’Arezzo che torna in campo stasera.

Risultati Serie C, le classifiche/ Trapani in extremis! Diretta gol live score (oggi 11 ottobre 2024)

I toscani stanno facendo davvero molto bene: sono anche riusciti a vincere a Sassari, poi hanno pareggiato contro il Rimini ma in ogni caso per il momento sono in una posizione che potrebbe garantire la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. L’avversaria di oggi nei risultati Serie C è il Sestri Levante, che deve evitare la zona playout: al momento i liguri sarebbero salvi ma la questione è decisamente lunga, e poi occhio alla Spal che come detto gioca questa sera e potrebbe operare un sorpasso in classifica qualora dovesse fare il colpo grosso contro il Pescara. Tra poco con i risultati Serie C scopriremo tutto…

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 10^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Caldiero Terme Pro Patria

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 25

Vicenza, Renate 18

Alcione Milano 16

Lumezzane, Feralpisalò 15

Atalanta U23, Trento 14

Albinoleffe 13

Lecco, Novara 12

Giana Erminio, Pro Patria, Pro Vercelli 11

Virtus Verona 10

Caldiero Terme 9

Union Clodiense 7

Pergolettese 6

Triestina 5

Arzignano 4

GIRONE B

Ore 20:30 Sestri Levante Arezzo

Ore 20:30 Spal Pescara

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara, Ternana, Entella 20

Torres 18

Arezzo 16

Gubbio 15

Campobasso 14

Rimini, Pianese, Vis Pesaro 12

Lucchese 11

Carpi, Perugia 10

Sestri Levante 9

Ascoli, Pineto 8

Pontedera, Spal (-3) 7

Milan Futuro 6

Legnago Salus 3