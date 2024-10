RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: CI SONO SEI ANTICIPI!

I risultati Serie C ci fanno compagnia alle ore 20:30 di venerdì 25 ottobre, perché è in questa fascia oraria che si giocano le sei partite che rappresentano gli anticipi dell’undicesima giornata. Una serata ricca di spunti, ma bisogna cominciare con il dire che per una volta avremo un giorno in cui non saranno impegnati tutti i gironi: oggi infatti abbiamo soltanto il girone A e il girone B con tre gare a testa. Qual è la situazione? Nel girone A non vedremo in campo le squadre impegnate nella corsa alla promozione ma c’è il Trento, che sta facendo davvero benissimo e dopo la vittoria contro la Pro Vercelli è salito al sesto posto in classifica, agganciando l’Atalanta U23.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: 1-1, parità nel derby lucano! (oggi 21 ottobre 2024)

I gialloneri sognano in grande e oggi sfidano la Pro Patria in trasferta, i lombardi al momento sono nella terra di nessuno, se possiamo chiamarla così, perché sarebbero ampiamente salvi ma senza riuscire a qualificarsi per i playoff, dunque hanno bisogno di fare un bel salto di qualità anche se mantenere la categoria resta comunque l’obiettivo principale. Sfida che potrebbe rilanciare le ambizioni di post season è quella di Gorgonzola tra la Giana Erminio e un Novara decisamente migliore rispetto a quello che aveva iniziato lo scorso anno, mentre l’Arzignano può sfruttare il calo della Pro Vercelli per abbandonare l’ultimo posto in classifica.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: il Padova frena, colpo Legnago! (20 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE C: LO SCENARIO DEL VENERDÌ

Lo scenario che si apre nel venerdì dedicato ai risultati Serie C ci proietta anche nel girone B, dove sono in campo tre squadre che hanno la stessa situazione di classifica: attualmente tra Pianese, Rimini e Vis Pesaro, ma anche il Perugia che pure non vedremo oggi, una rimarrebbe fuori dai playoff e dunque saranno molto importanti i punti che verranno raccolti questa sera, sicuramente l’impegno più difficile è quello del Rimini che va a fare visita alla Ternana seconda in classifica e in piena corsa per la promozione diretta, ma rischia anche la Pianese che ospita un Gubbio che rimane sempre molto competitivo per le prime posizioni.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Che poker per l'Atalanta U23! Diretta gol live score (oggi 19 ottobre 2024)

Potrebbe allora provare a staccare la concorrenza la Vis Pesaro: il neopromosso Carpi in termini assoluti non sta facendo male ma dà la sensazione di essere leggermente in difficoltà nelle ultime uscite, vedremo allora se i marchigiani saranno in grado di entrare nelle prime dieci della classifica anche se poi i risultati Serie C continueranno nei prossimi giorni e naturalmente ci forniranno altre indicazioni sulle classifiche di questi gironi, per il momento tuttavia noi ci dobbiamo concentrare su quello che vedremo oggi e allora presentiamo il quadro delle partite che si giocano tra poche ore per gli anticipi dell’undicesima giornata.

RISULTATI SERIE C: 11^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Giana Erminio Novara

Ore 20:30 Pro Patria Trento

Ore 20:30 Pro Vercelli Arzignano

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 26

Vicenza 21

Alcione Milano 19

Lumezzane, Renate 18

Atalanta U23, Trento 17

Feralpisalò 16

Lecco, Novara 15

Albinoleffe, Virtus Verona 13

Pro Patria 12

Giana Erminio, Pro Vercelli 11

Caldiero Terme 10

Union Clodiense 7

Pergolettese 6

Triestina (-1), Arzignano 4

GIRONE B

Ore 20:30 Pianese Gubbio

Ore 20:30 Ternana Rimini

Ore 20:30 Vis Pesaro Carpi

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 23

Ternana, Entella 21

Arezzo, Torres 19

Campobasso 17

Gubbio 15

Rimini, Pianese, Perugia, Vis Pesaro 13

Lucchese 12

Carpi 11

Pontedera 10

Sestri Levante 9

Ascoli, Pineto 8

Spal (-3) 7

Legnago Salus, Milan Futuro 6