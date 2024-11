RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ECCO UN RICCO VENERDÌ!

Ci attendono grandi emozioni già al venerdì con i risultati Serie C, perché oggi 22 novembre 2024 saranno ben cinque gli anticipi in programma per aprire il quadro della sedicesima giornata del campionato di Serie C 2024-2025. Siamo quindi sempre più vicini alla fine del girone d’andata, d’altronde siamo abituati a una stagione regolare che marcia a gran ritmo perché poi ci sarà da lasciare spazio alla lunga appendice di playoff e playout. Inutile però pensare adesso a mesi di distanza, ci concentriamo sull’attualità e presentiamo ciò che ci farà compagnia in un bel venerdì di novembre.

Detto che l’orario d’inizio di quasi tutti gli anticipi odierni è stato fissato alle ore 20.30, possiamo come al solito cominciare dal girone A per parlare dei risultati Serie C. Ecco allora che qui ci attendono Triestina Renate e Union Clodiense Vicenza, curiosamente possiamo osservare che le due padrone di casa sono l’ultima e la penultima in classifica, che avrebbero quindi bisogno estremo di fare punti. Mette tristezza soprattutto il ruolo di fanalino di coda per la blasonata Triestina, che ha perso anche domenica contro la FeralpiSalò e potrebbe fare la corsa proprio sull’Union Clodiense per evitare almeno l’ultimo posto e con esso la retrocessione immediata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ECCO TUTTI GLI ANTICIPI

Parlando sempre degli anticipi di oggi per i risultati Serie C, possiamo adesso passare al girone B, che offre a sua volta due partite già stasera. In questo caso parliamo di Perugia Arezzo e Rimini Vis Pesaro, tre su quattro sono attualmente in zona playoff, con l’unica eccezione di un Perugia che sta soffrendo decisamente più del previsto, arriva da una sconfitta sul campo del Pineto e avrebbe bisogno di una svolta immediata, altrimenti il blasonato Grifone umbro correrà il serio rischio di doversi guardare alle spalle per pensare a niente di più che la salvezza.

Infine il girone C, dove in verità questa sera ci sarà un solo anticipo per aprire le danze nei risultati Serie C. Questo tuttavia non vuol dire che manchino gli spunti in Picerno Altamura, tra l’altro anticipata alle ore 16.00, anche perché la scorsa giornata è stata positiva per entrambe, con un pareggio esterno per i lucani e una vittoria casalinga per i pugliesi. Le posizioni in classifica potrebbero sembrare abbastanza lontane, in realtà ci sono solamente tre lunghezze di differenza e il medesimo obiettivo, che è la qualificazione per i playoff. Chi riuscirà a fare un passo avanti?

RISULTATI SERIE C, 16^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.30

Triestina Renate

Union Clodiense Vicenza

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 38

Vicenza 34

Feralpisalò 28

Trento, Alcione Milano, Lumezzane 25

Atalanta U23 23

Renate, Novara 21

Virtus Verona 20

Lecco 19

Albinoleffe, Giana Erminio 18

Pro Patria, Arzignano, Pro Vercelli, Caldiero Terme 15

Pergolettese 13

Union Clodiense 9

Triestina (-1) 6

GIRONE B

Ore 20.30

Perugia Arezzo

Rimini Vis Pesaro

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 36

Ternana (-2), Entella 30

Torres 29

Arezzo 25

Rimini 21

Pianese, Campobasso, Vis Pesaro 23

Gubbio 21

Carpi 18

Pineto 17

Perugia 15

Spal (-3), Lucchese 14

Pontedera 13

Ascoli 12

Milan Futuro, Sestri Levante 11

Legnago Salus 8

GIRONE C

Ore 16.00

Picerno Altamura

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 30

Audace Cerignola 26

Potenza, Monopoli 25

Avellino 24

Catania (-1), Giugliano 23

Picerno, Crotone 22

Trapani, Sorrento 21

Cavese 20

Altamura 19

Casertana 15

Foggia, Turris (-1), Latina 14

Acr Messina 13

Taranto (-4) 9

Juventus Next Gen 7