RISULTATI SERIE C: IL CAMBIO DI PASSO

Uno dei principali argomenti in questo sabato nel quale i risultati Serie C ci fanno compagnia è quello legato al cambio di passo dell’Arzignano, che oggi sfida la Pergolettese e potrebbe incredibilmente portarsi a ridosso della zona playoff. Sotto la guida di Alessandro Bruno la squadra veneta aveva vinto una sola partita, contro l’Union Clodiense: per il resto un pareggio e ben sette sconfitte, di cui quattro consecutive che alla fine sono costate il posto all’allenatore, che aveva lasciato l’Arzignano tristemente ultimo in classifica e in lotta con la Triestina per evitare la retrocessione diretta, ma per il resto con ben poche speranze.

Arrivato in panchina, Giuseppe Bianchini ha lottato contro la corazzata Vicenza venendo sconfitto ma poi ha cambiato le sorti dei giallazzurri: difesa blindata, zero gol concessi in tre partite e tripla vittoria, prima con un roboante 0-3 a Vercelli e poi con grande pragmatismo contro Pro Patria e Giana Erminio. Oggi l’Arzignano è quindicesimo in classifica, forse è presto per dirlo guarito del tutto ma certamente il cambio di ritmo è stato impressionante, nella partita casalinga contro la Pergolettese si aspettano conferme perché questa squadra potrebbe fare anche di più. (agg. di Claudio Franceschini)

UN SABATO RICCO!

Si torna in campo per i risultati Serie C, sabato 9 novembre arriva il momento di vivere 10 partite che, sempre con inizio alle ore 15:00 e poi l’incursione nella fascia oraria delle ore 17:30, sono valide per la 14^ giornata, dunque possiamo dire che siamo già a buon punto in un campionato che però sarà lunghissimo, perché i playoff per la promozione rappresentano di fatto un torneo a parte. Per ora stanno succedendo cose molto interessanti: nel girone A il Padova continua a estendere il suo dominio sulla classifica e ha chiuso il turno precedendo con la vittoria di Crema sulla Pergolettese, confermando 7 punti di vantaggio sul Vicenza che oggi deve rispondere sul campo del Caldiero Terme.

Un derby veneto per il LaneRossi che dal canto suo sta disputando un campionato sopra le righe, ma per il momento non può bastare contro un Padova che nei risultati Serie C ha raccolto 35 dei 39 punti disponibili; attenzione tuttavia a un eventuale calo della capolista perché questo Vicenza sembra avere tutte le carte in regola per avvicinarsi e mettere in discussione il primato biancoscudato, intanto oggi nel girone A per i risultati Serie C cerca riscatto la stessa Pergolettese, che però fa visita a un Arzignano che dopo la crisi ha totalmente cambiato passo.

RISULTATI SERIE C: L’INTRIGO DEL GIRONE C

Se il girone A vede il dominio del Padova, il girone C nei risultati Serie C ci presenta uno scenario totalmente diverso: sicuramente anche qui abbiamo una squadra che ha preso vantaggio ed è il Benevento, ma alle spalle dei sanniti sta succedendo davvero di tutto. L’Audace Cerignola sta reggendo e se la gioca concretamente, poi incredibilmente troviamo due sorprese come Monopoli e Giugliano che certamente non erano attese a un campionato di questo tenore e invece sono lì in corsa per la promozione diretta, mentre l’Avellino dopo sei vittorie consecutive ha perso l’occasione per agganciare il secondo posto facendosi battere in casa dal Taranto penultimo.

Almeno: i pugliesi in penultima posizione, nella classifica del girone C, lo erano fino a pochi giorni fa, poi è arrivata la stangata del Giudice Sportivo che ha assegnato 4 punti di penalizzazione, cosa che ha riportato il Taranto a essere fanalino di coda con vantaggio anche per la Juventus Next Gen, che però naturalmente continua a rischiare tantissimo. Vedremo allora cosa ci porteranno in dote questi intriganti risultati Serie C nel sabato dedicato alla 14^ giornata, intanto leggiamo il quadro completo delle dieci partite previste dal calendario e le classifiche dei tre gironi.

RISULTATI SERIE C: 14^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Arzignano Pergolettese

Ore 15:00 Atalanta U23 Pro Patria

Ore 15:00 Caldiero Terme Vicenza

Ore 17:30 Lecco Virtus Verona

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 35

Vicenza 28

Trento, Feralpisalò 25

Alcione Milano 22

Lumezzane 21

Atalanta U23, Novara 20

Renate 19

Virtus Verona, Lecco 18

Albinoleffe 17

Giana Erminio, Pro Vercelli 15

Caldiero Terme, Pro Patria 14

Arzignano 13

Pergolettese 12

Union Clodiense 7

Triestina (-1) 6

GIRONE B

Ore 15:00 Lucchese Legnago Salus

Ore 17:30 Pescara Sestri Levante

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 29

Torres 28

Ternana (-2) 26

Entella 24

Arezzo 23

Campobasso, Vis Pesaro 22

Gubbio 18

Pianese, Rimini, Carpi 17

Perugia, Pineto 14

Lucchese 13

Pontedera 12

Sestri Levante 11

Ascoli, Milan Futuro 10

Spal (-3) 8

Legnago Salus 7

GIRONE C

Ore 15:00 Casertana Monopoli

Ore 15:00 Trapani Cavese

Ore 17:30 Latina Sorrento

Ore 17:30 Picerno Benevento

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 29

Audace Cerignola 25

Monopoli, Giugliano 23

Avellino 22

Potenza 21

Catania (-1), Sorrento 20

Picerno, Trapani 18

Cavese 17

Crotone 16

Altamura 15

Casertana, Turris (-1) 13

Latina 11

Foggia, Acr Messina 10

Juventus Next Gen 7

Taranto (-4) 6