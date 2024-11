RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OGGI CI SONO UNDICI INCONTRI

Il campionato è giunto alla sedicesima giornata e diamo quindi un’occhiata a quelli che sono i risultati Serie C per questa domenica 24 novembre 2024. Nemmeno la sosta per le Nazionali, nonostante qualche rinvio per le squadre b di Milan Futuro, Juventus Next Gen ed Atalanta U23 che avevano raggiunto il numero minimo di convocati per richiedere di giocare più avanti i loro impegni, ha frenato la Serie C nella stagione 2024/2025 che si sta disputando e nella giornata odierna sono in programma addirittura undici incontri, senza dimenticare che il turno verrà completato solamente nella serata di lunedì con altre tre gare.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Padova vince e scappa! Diretta gol live score (23 novembre 2024)

Aspettando i risultati Serie C, nel girone A saranno impegnate a partire dalle ore 15:00 sei compagini in tre partite fra le quali spicca Alcione Milano-Pro Patria dato che gli arancioni affrontano i tigrotti nel derby lombardo occupando la posizione più alta in classifica rispetto a tutte le altre squadre impegnate oggi. Non sono da perdere nemmeno le altre due sfide Arzignano-Novara e Virtus Verona-Pergolettese dove le formazioni gialloceleste e gialloblu hanno bisogno di conquistare punti preziosi in ottica salvezza ed abbandonare la zona retrocessione al più presto possibile dove si trova anche la Pro Patria.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Vicenza tallona il Padova! Diretta gol live score (oggi 22 novembre 2024)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Analizzato il girone A, prendiamo adesso in esame anche gli altri due gironi per conoscere tutti i risultati Serie C in questa domenica valevole per il sedicesimo turno del campionato 2024/2025. Nel girone B, alle ore 15, si affronteranno l’Entella contro il Campobasso e la Pianese se la vedrà invece contro il Legnago Salus: per i liguri si prospetta un’occasione importante da cogliere per spiccare in vetta alla classifica sebbene gli ospiti non vogliano certo vestire il ruolo di vittime sacrificali. Alle 17:30 sarà la volta del Milan Futuro di tornare in campo dopo il rinvio dello scorso turno per affrontare il Sestri Levante ed alle 19:30 toccherà ad Ascoli-Gubbio.

Risultati Serie C, classifiche e gol/ Pareggio al Vigorito, Crotone straripante a Latina! (17 novembre 2024)

Infine, nel girone C si disputeranno altre quattro partite a cominciare dalle ore 12:30 con il lunch match che vedrà il Crotone ospitare la Juventus Next Gen, ultima in fondo alla classifica ma ora sotto la guida di mister Brambilla. Alle 15 il Messina andrà a caccia di punti salvezza contro il Sorrento ed alle 17:30 ci penseranno Audace Cerignola-Cavese, con i pugliesi insieme col Potenza sempre più vicini alla vetta occupata dal Benevento, e lo scontro diretto di bassa classifica Turris-Foggia a completare il quadro in maniera definitiva per questa domenica.

RISULTATI SERIE C, 16^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15

Alcione Milano Pro Patria

Arzignano Novara

Virtus Verona Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 38

Vicenza 34

Feralpisalò 28

Trento, Alcione Milano, Lumezzane 25

Atalanta U23 23

Renate, Novara 21

Virtus Verona 20

Lecco 19

Albinoleffe, Giana Erminio 18

Pro Patria, Arzignano, Pro Vercelli, Caldiero Terme 15

Pergolettese 13

Union Clodiense 9

Triestina (-1) 6

GIRONE B

Ore 15

Entella Campobasso

Pianese Legnago Salus

Ore 17:30

Milan Futuro Sestri Levante

Ore 19:30

Ascoli Gubbio

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 33

Ternana (-2), Entella 30

Torres 29

Arezzo 25

Rimini 21

Pianese, Campobasso, Vis Pesaro 23

Gubbio 21

Carpi 18

Pineto 17

Perugia 15

Spal (-3), Lucchese 14

Pontedera 13

Ascoli 12

Milan Futuro, Sestri Levante (-3) 11

Legnago Salus 8

GIRONE C

Ore 12:30

Crotone Juventus Next Gen

Ore 15

Acr Messina Sorrento

Ore 17:30

Audace Cerignola Cavese

Turris Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 30

Audace Cerignola, Potenza 25

Monopoli, Avellino 24

Catania (-1), Giugliano 23

Picerno, Crotone 22

Trapani, Sorrento 21

Cavese 20

Altamura 19

Casertana 15

Foggia, Turris, Latina 14

Acr Messina 13

Taranto (-4) 9

Juventus Next Gen 7