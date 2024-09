RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PROSEGUE IL TURNO INFRASETTIMANALE

Non ci sono soste nei risultati Serie C: appena lunedì si era chiuso con diversi posticipi il turno del weekend, ieri è iniziato il turno infrasettimanale e allora oggi, mercoledì 25 settembre 2024, ci saranno da seguire molte altre partite per la sesta giornata del campionato di Serie C 2024-2025, che anche nelle prossime ore ci farà compagnia con impegni in tutti i suoi gruppi, con le classifiche che di conseguenza si faranno ancora più significative entro sera. Quando si gioca a ritmi così alti, tuttavia, c’è poco tempo per le considerazioni: meglio scoprire subito che cosa ci attenderà.

Cominciamo rispettando l’ordine alfabetico con il girone A, che avrà in programma oggi quattro partite del turno infrasettimanale: tre saranno in contemporanea alle ore 18.30, cioè Atalanta U23 Pergolettese, Caldiero Terme Alcione Milano e Lecco Arzignano, mentre l’appuntamento di prima serata sarà alle ore 20.30 con un altro degli innumerevoli derby lombardi del gruppo settentrionale, cioè in questo caso FeralpiSalò Giana Erminio. C’è già da inseguire, a maggior ragione considerando che le prime tre della classifica hanno giocato tutte ieri…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TUTTE LE PARTITE

Decisamente più leggero sarà il mercoledì in compagnia dei risultati Serie C per la sesta giornata del girone B, che d’altronde aveva vissuto ben tre posticipi lunedì e di conseguenza sarà protagonista soprattutto domani nel turno infrasettimanale. Ciò non toglie che si debbano comunque mettere in evidenza i due appuntamenti odierni del gruppo che possiamo definire in linea di massima dell’Italia centrale, che saranno in contemporanea alle ore 18.30, cioè Lucchese Pianese e Ternana Legnago Salus.

In compenso, sarà molto ricco il mercoledì dalle piazze sempre molto calde dell’Italia meridionale, perché oggi i risultati Serie C ci offriranno ben cinque partite per quanto riguarda il girone C. Avremo alle ore 18.30 quello che potremmo definire un anticipo, cioè Potenza Trapani, mentre le altre quattro partite saranno in contemporanea alle ore 20.45: si tratterà di Catania Audace Cerignola, Crotone Sorrento, Foggia Giugliano e Latina Messina, sebbene gli scontri di vertice saranno nei due posticipi di domani.

RISULTATI SERIE C, 6^ GIORNATA

GIRONE A

ore 18.30

Atalanta U23 Pergolettese

Caldiero Terme Alcione Milano

Lecco Arzignano

ore 20.30

FeralpiSalò Giana Erminio

GIRONE B

ore 18.30

Lucchese Pianese

Ternana Legnago Salus

GIRONE C

ore 18.30

Potenza Trapani

ore 20.45

Catania Audace Cerignola

Crotone Sorrento

Foggia Giugliano

Latina Messina