RISULTATI SERIE C: SI TORNA IN CAMPO!

I risultati Serie C tornano subito a farci compagnia: stavolta nessuna partita al venerdì essendo arrivati dal turno infrasettimanale, dunque sabato 28 settembre inizia la settima giornata in una serata che, con il via alle ore 18:30, vedrà impegnate 14 squadre per sette partite, possiamo chiamarlo un antipasto di quello che vedremo poi nei prossimi giorni. I risultati Serie C stanno disegnando un contesto molto interessante girone per girone, certamente con tante differenze; il girone A per esempio ci sta dicendo che il Padova prova la fuga, punteggio pieno per i biancoscudati che hanno ottenuto il primo posto solitario in classifica e ora puntano ad allungare.

Nel girone B sale forte la Torres che ha vinto nell’infrasettimanale, e ora se la vede sul campo di un Gubbio che invece è chiamato a riscattare lo scivolone di Arezzo, per capire se sia stato solo un incidente di percorso o qualcosa che preluda a una flessione. Infine nel girone C è chiamato al riscatto il Taranto, sconfitto ancora e sempre più in crisi; è ancora presto per giudicare ma, giunti alla fine di settembre, i risultati Serie C stanno iniziando a fornire i primi responsi e allora sarà molto interessante scoprire come si comporteranno le squadre in campo.

RISULTATI SERIE C: OGGI SETTE PARTITE

Nel sabato dedicato ai risultati Serie C avremo sette partite, con la parte del leone che è del girone A per ovvi motivi, visto che la maggior parte delle gare di questo raggruppamento si è giocata al martedì, almeno rispetto agli altri gironi. Qui abbiamo parlato del Padova, che ha schiantato anche la Virtus Verona: per i biancoscudati è stato un inizio da sogno e ora, dopo le delusioni degli anni passati, c’è davvero la concreta possibilità di andare a prendersi la promozione diretta. Intanto sono stati messi tre punti di distanza con il Renate, che dopo cinque vittorie di misura è caduto a Vicenza: questo fa sì che anche il LaneRossi sia pienamente iscritto alla corsa al primo posto.

Le tre squadre tornano in campo questa sera: il Padova è ospite della Pro Patria, il Renate cerca riscatto nel derby contro l’Albinoleffe mentre il Vicenza è in casa contro la Feralpisalò, sulla carta un big match con un protagonista d’eccezione che andremo a scoprire. Ora per i risultati Serie C di questo sabato possiamo andare a dettagliare l’elenco delle partite; a proposito di big match lo è certamente anche quello del Barbetti, sia Gubbio che Torres possono avere propositi di promozione in un girone B nel quale a partire meglio sono state Entella e Pescara, ma in cui a dire il vero lo scenario è ancora ingarbugliato.

RISULTATI SERIE C: 7^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Pro Patria Padova

Ore 20:45 Alcione Milano Novara

Ore 20:45 Vicenza Feralpisalò

Ore 20:45 Pro Vercelli Lecco

Ore 20:45 Renate Albinoleffe

GIRONE B

Ore 20:45 Gubbio Torres

GIRONE C

Ore 18:30 Taranto Sorrento