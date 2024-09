RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SETTE POSTICIPI DI ALTO LIVELLO!

Non prendete altri impegni stasera, perché i risultati Serie C promettono di regalarci un lunedì davvero spettacolare oggi, 30 settembre 2024. In programma ci sono le sette partite che dovranno chiudere la settima giornata del campionato di Serie C 2024-2025: nel segno del 7, potremmo dire, e sappiamo benissimo come nel calcio questo non sia un numero banale. Promette di essere lo stesso oggi, a chiusura di un weekend che arriva subito dopo il turno infrasettimanale, altra variabile certamente da non sottovalutare.

Cominciamo come sempre dal girone A, che per i risultati Serie C stasera ci potrà proporre due partite: Lumezzane Arzignano e Pergolettese Caldiero Terme, con i bresciani che si possono prendere la copertina dopo la spettacolare vittoria di giovedì scorso sul campo della Triestina, che ha lanciato il Lumezzane in una posizione di classifica intrigante, mentre saranno importanti anche i riflessi dei due posticipi sulla coda della classifica, che coinvolge Arzignano e Pergolettese.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: COSA CI ATTENDE NEI GIRONI B-C?

Il girone B ci proporrà invece ben tre partite per i risultati Serie C, l’orario d’inizio sarà sempre quello delle ore 20.45, quando prenderanno il via Lucchese Milan Futuro, Pescara Carpi e Vis Pesaro Perugia. Giocherà quindi anche la capolista abruzzese, ma ci incuriosisce quello che potremmo definire il “derby rossonero” fra i toscani e la seconda squadra del Milan, che tra l’altro giovedì sera ha ottenuto la sua storica prima vittoria in campionato battendo la Spal.

Infine, il girone C vedrà in campo oggi per i risultati Serie C le due formazioni che condividevano il secondo posto in classifica entrando nella settima giornata. Attenzione massima dunque, anche a causa di un programma leggermente diverso: infatti già alle ore 20.30 inizierà Picerno Messina, mentre l’appuntamento sarà alle ore 20.45 per seguire Benevento Juventus U23, con i campani alla caccia del riscatto dopo la sconfitta di giovedì a Monopoli che è costata al Benevento la vetta della classifica del gruppo meridionale.

RISULTATI SERIE C, 7^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.45

Lumezzane Arzignano

Pergolettese Caldiero Terme

GIRONE B

Ore 20.45

Lucchese Milan Futuro

Pescara Carpi

Vis Pesaro Perugia

GIRONE C

Ore 20.30

Picerno Messina

Ore 20.45

Benevento Juventus U23