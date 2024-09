DIRETTA TRIESTINA LUMEZZANE, CINQUE PUNTI DI DISTACCO

Stessi gol fatti, otto posizioni di differenza in classifica. La diretta Triestina Lumezzane vedrà due squadre dal medesimo score ma con cinque punti di distanza: la gara si giocherà giovedì 26 settembre 2024 alle ore 20:45.

La Triestina aveva iniziato benissimo con il 3-0 inflitto all’Arzignano che sembrava poter dare una spinta in vista delle successive gare. Così non è stato dato che in quattro partite sono arrivate altrettante sconfitte contro Union Clodiense, Caldiero Terme, Atalanta U23 e Lecco.

Il Lumezzane invece ha perso solamente contro la Pro Vercelli alla seconda giornata. Per il resto ha sempre portato a casa punti: dai pareggi per 1-1 contro Lecco e Union Clodiense in trasferta alle vittorie contro Virtus Verona e Atalanta U23.

DOVE VEDERE IN STREAMING VIDEO TV LA DIRETTA TRIESTINA LUMEZZANE

Per vedere la diretta Triestina Lumezzane e tutte le altre gare di Serie C vi basterà sottoscrivere un abbonamento a Sky oppure a NOW.

Per quanto riguarda invece la diretta Triestina Lumezzane in streaming, le rispettive applicazioni trasmetteranno l’incontro sia su smartphone che su tablet così come su computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA LUMEZZANE

Ora è il momento delle probabili formazioni Triestina Lumezzane. I biancorossi scenderanno in campo secondo il 4-2-3-1 con Roos in porta e la difesa composta da Attys, Struna, Frare e Bijleveld. Embalo Sambu e Correia saranno i due giocatori in mediana mentre Voca, D’Urso e Krollis supporteranno Ballarini.

Il Lumezzane risponde con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali ci sarà Filigheddu, Ragazzetti e Pagliari i due terzini con Pogliano-Dalmazzi al centro. Nella zona nevralgica del campo, Tenkorang e Malotti le due mezzali con Taugourdeau regista. In attacco Pannitteri, Monachello e Iori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRIESTINA LUMEZZANE

Come ultima cosa concentriamoci sulle quote per le scommesse Triestina Lumezzane. Il segno 1 ovvero la vittoria dei biancorossi è data a 1.78 contro i 4.20 favorevole alla squadra ospite. Chiudiamo con la X del pareggio a 3.35.

Sembra più probabile il No Gol a 1.68 piuttosto che il Gol a 1.95 così come c’è divario tra Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.60.