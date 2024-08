Chi è Rita Di Tommaso, la moglie di Franco Califano: un amore giovane finito subito

Non è un mistero che Franco Califano, nel corso della sua vita, ebbe molte donne. La prima però fu ⁠Rita Di Tommaso, conosciuta da giovanissimo, quando ancora non era famoso come poi lo è diventato. Califano aveva infatti 19 anni quando sposò Rita: era il 1959, entrambi erano giovani e innamorati, tanto da decidere di metter su famiglia. Così, circa due anni dopo, quando il Califfo aveva 21 anni, nacque Silvia, la loro prima ed unica figlia.

Ma la storia d’amore tra Franco Califano e la moglie Rita Di Tommaso era destinata a finire poco dopo. Come racconterà anni dopo proprio Silvia, il Califfo lascerà lei e la donna quando aveva soltanto 5 mesi e si dedicherà alla sua carriera, che in quel periodo stava iniziando a crescere, ottenendo i primi successi.

Califano: dall’addio a Rita Di Tommaso alle storie con Mita Medici e Patrizia De Blanck

E se Silvia, la figlia di Califano, si è espressa più volte sul rapporto complesso col padre, ⁠Rita Di Tommaso, ex moglie di Franco, ha sempre preferito non esporsi, rimanendo lontana dai riflettori. Difficile, infatti, trovare delle dichiarazioni della donna sull’ex marito e sulle sue avventure amorose. Il Califfo, infatti, ha avuto molti flirt e relazioni dopo la fine del suo matrimonio. Tra i più importanti c’è, sicuramente, quello con Mita Medici, che gli era presentata da Gianni Minà quando aveva appena 17 anni. Lui, invece, al momento dell’incontro ne aveva già compiuti 27. Un altro amore di Franco Califano è stata Patrizia De Blanck, la celebre contessa che, in un’intervista al settimanale Oggi, ha tenuto a precisare che: “Il nostro legame non fu solo un’avventura come si crede, ma una vera storia d’amore”. Rita Di Tommaso rimane, tuttavia, l’unica moglie di Franco Califano: il cantante non si è mai più risposato.