Roberto Cipullo e Filippo: chi sono l’ex compagno e il figlio di Carolina Rey/ “Quando mi sono separata…”

Chi sono Roberto Cipullo e Filippo: l’ex compagno e il figlio di Carolina Rey

Carolina Rey è molto discreta e riservata e parla raramente della propria vita privata anche se si che nella sua vita c’è stato Roberto Cipullo con cui ha vissuto una storia importante coronata dalla storia di un figlio, Filippo. Produttore cinematografico, Roberto Cipullo è laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma alimentando subito la sua passione per il cinema che poi si è trasformata in un lavoro producendo film importanti come “Ovunque tu sarai”, con Ricky Memphis, e “Sconnessi”, ma anche “I compromessi sposi” con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme.

Dalla storia d’amore tra Roberto Cipullo e Carolina Rey è nato il piccolo Filippo a cui entrambi stanno donando serenità nonostante la fine della relazione. L’amore tra il produttore cinematografico e la conduttrice, infatti, è finito, ma entrambi riescono ad essere dei buoni genitori nonostante la fine dell’amore.

Carolina Rey e la fine della storia con Roberto Cipullo

L’amore tra Carolina Rey e Roberto Cipullo è finito come ha annunciato la stessa conduttrice in un’intervista rilasciata ai microfoni di Confidenze: «Ho avuto un’infanzia particolare e felice, nonostante i miei si siano separati quando avevo solo tre anni» ricorda lei. «Per questo quando l’anno scorso mi sono separata non ho avuto paura per Filippo: so che si può essere buoni genitori anche se non si è più in coppia. Certo, ci vuole intelligenza per appianare le criticità e trovare un nuovo assetto».

Cresciuta con due genitori separati, Carolina Rey non ha avuto problemi a decidere di chiudere la relazione consapevole di poter dare comunque amore al proprio figlio anche se non si sta più insieme. Attualmente single, Carolina, in futuro, non esclude di potersi innamorare nuovamente.

