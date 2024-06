Roma: donna ferita soccorsa in strada/ Il marito impiccato in casa: l’ipotesi è tentato omicidio-suicidio

È – almeno per ora – un vero e proprio rebus quanto accaduto in una tranquilla e qualsiasi abitazione in via Castel Cellesi, nella zona Grottarossa di Roma, dove nel pomeriggio di oggi è stata soccorsa una donna ferita con un’arma da taglio: ad individuarla sarebbe stato un vicino che ha immediatamente lanciato l’allarme e portato gli inquirenti a fare irruzione nell’abitazione da cui era uscita pochi minuti prima. Dentro casa, però, quello che sembrava solamente l’ennesimo episodio di violenza estrema si è tramutato in un giallo, con le forze dell’ordine di Roma che hanno rinvenuto il cadavere del marito della donna ferita, impiccato in una delle stanze.

Secondo le primissime ricostruzioni tutto sarebbe avvenuto attorno alle 14 di oggi pomeriggio, quando la donna 50enne è uscita dall’abitazione condivisa con il marito completamente coperta di sangue, chiedendo aiuto e gridando dal dolore. Un vicino – allertato dalle urla – l’ha soccorsa e condotta all’interno della sua abitazione poco prima di chiamare i soccorsi arrivati sulla scena in pochi minuti: attualmente la donna ferita – originaria dello Sri Lanka, così come suo marito – si trova al Policlinico Gemelli di Roma con ferite da codice giallo e (fortunatamente) non in pericolo di vita.

Donna ferita e marito impiccato in casa a Roma: le ipotesi degli inquirenti e la ricostruzione dell’accaduto

Le indagini sull’accaduto in quella comune abitazione di Roma sono ancora in corso e solamente nelle prossime ore – anche grazie al racconto della donna trovata ferita in strada – si riuscirà a ricostruire un quadro inquisitorio preciso; ma attualmente l’ipotesi più accreditata (secondo alcuni quotidiani) è quella di tentato omicidio e suicidio, con l’uomo che al culmine di una lite particolarmente violenta avrebbe afferrato un coltello e colpito sua moglie all’addome, alla mano e al volto. In un secondo momento la donna – ferita e coperta di sangue – si sarebbe riversata nella strada residenziale del quartiere periferico di Roma e l’uomo (forse sconvolto per il gesto appena compiuto) si sarebbe tolto la vita impiccandosi.

Assalito dai giornalisti, il figlio della coppia – accorso sulla scena del reato dopo l’allerta da parte delle Forze dell’ordine – si è detto estraneo a qualsiasi litigio tra sua madre e sua padre, limitandosi a raccontare di aver provato a telefonargli in mattinata, ma senza ricevere alcuna risposta. I vicini che hanno soccorso la donna ferita, invece, hanno raccontato che da quell’abitazione di Roma non si erano mai sentite discussioni: “Erano persone tranquille – racconta la moglie del soccorritore ai microfoni di LaPresse – non ci aspettavamo potesse succedere una cosa del genere”.











