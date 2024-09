Parlare dei volti iconici del mondo del cinema implica spesso l’utilizzo di metafore, di sostantivi e aggettivi che dovrebbero servire a ridurre un concetto di grandezza. Operazione grammatica che risulta difficile da sfruttare nel caso di Sophia Loren, senza dubbio icona tra le icone. La sua carriera parla per lei, così come l’immensa stima che arriva da oltre i confini nazionali. In questo caso non ci dilungheremo sulla sua vita professionale, bensì su coloro che probabilmente hanno lasciato che germogliasse in lei un talento immenso: i genitori Romilda e Riccardo Scicolone.

Chi sono Romilda e Riccardo Scicolone, genitori di Sophia Loren? La descrizione delle due figure non può che partire dall’infanzia dell’attrice, un periodo della sua vita scandito dalle difficoltà; ostacoli che hanno sicuramente alimentato la sua voglia di determinare un percorso di vita rivoluzionario. La madre era insegnante di pianoforte, il padre era invece un affarista; la prima è passata a miglior vita nel 1991, il secondo invece molto tempo prima ovvero nel 1976.

Sophia Loren e il forte legame con i genitori Romilda e Riccardo Scicolone

La passione per l’arte di Sophia Loren forse è da attribuire al percorso di vita della madre Romilda. Da giovanissima stava infatti intraprendendo una carriera proprio nel medesimo ambiente; ambizioni purtroppo sgretolate dalla volontà dei suoi genitori – nonni di Sophia Loren – che si opposero a tale percorso. Chissà che non sia partito da qui il sogno di Sophia Loren, come a restituire alla madre quel sogno che non ha potuto vivere in prima persona.

Sophia Loren era particolarmente legata ai suoi genitori e, come raccontato dall’attrice, in particolare proprio a sua madre Romilda. Insieme hanno lottato nel periodo della grande crisi economica, cercando con non poche difficoltà di andare avanti seguendo i propri obiettivi di vita. Focale è stato dunque il ruolo di Romilda e Riccardo Scicolone, genitori esemplari nel non lasciare che la figlia Sophia Loren fosse intaccata nel suo percorso professionale da quel periodo difficile.

