Ha scritto pagine importanti della musica italiana e, riavvolgendo il nastro, forse avrebbe potuto ‘sbancare’ anche ad Hollywood e nel mondo del cinema. Stiamo parlando di Rosanna Fratello, ospite oggi di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona. Come sempre, la cantante è un bacino inesauribile di aneddoti spesso legati ai grandi volti che ha incrociato lungo il cammino della sua carriera. Parte del sodalizio con Franco Califano, suo grande amico, ma con il quale a quanto pare non c’è stato un vero e proprio flirt”: “Non eravamo fidanzati, tra noi i soliti baci che si danno agli amici…”. Noto anche il rapporto con Lucio Battisti sul quale è stata prontamente incalzata dalla conduttrice: “Lui aveva scritto una canzone e doveva farmela sentire, poi ci siamo persi e non ci siamo più ritrovati; purtroppo non ho potuto cantare questa canzone… Questa storia che mi accarezzava i capelli? In realtà gli prendeva prenderli in bocca, io ero troppo giovane; non capivo…”. Rosanna Fratello ha poi aggiunto: “Poi ho conosciuto mio marito che comunque ero ancora una ragazzina, ci si dava la mano uscendo dalla finestra del bagno perchè eravamo dirimpettai. Ora, dopo 55 anni, siamo ancora qui…”.

Rosanna Fratello a La Volta Buona: “Col senno di poi mi sarei potuta dedicare al cinema…”

Proseguendo nell’intervista a La Volta Buona, Rosanna Fratello ha ricordato proprio il momento in cui fu ad un passo dal diventare una diva del mondo del cinema. Appena ventenne conquistò infatti il Nastro d’Argento come miglior attrice esordiente ma per concomitanti impegni musicali dovette rifiutare diverse offerte importanti, perfino da F.F.Coppola. “Dovevo stare 40 giorni negli Stati Uniti d’America per una tournée. Col senno di poi avrei potuto pagare una penale e dedicarmi al cinema, che in quel periodo mi aveva cercata”.

Spazio anche alla vita privata di Rosanna Fratello che da un’intera vita condivide l’amore con suo marito Pino Cappellano. Sposati dal 1975, hanno dato alla luce una figlia di nome Guendalina e ancora oggi senza limiti di tempo si amano come se fosse il primo giorno. A La Volta Buona, la cantante ha raccontato: “Mai stanca di mio marito, sono forse pressata da questo suo grande amore nei miei confronti; non so più una bambina…”.