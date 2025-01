Pino Cappellano, chi è il marito di Rosanna Fratello

Rosanna Fratello ha conosciuto il grande successo nel mondo della musica, da Sono una donna non sono una santa a Se t’amo t’amo, quest’ultima tornata popolare lo scorso anno in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello. Ma, carriera professionale a parte, la cantante ha anche costruito una bellissima famiglia che la vede ormai da tantissimi anni sentimentalmente legata al marito Pino Cappellano, dal quale ha avuto una figlia di nome Guendalina.

Chi è Samanta Togni, la carriera e i genitori/ "Ho iniziato a camminare e ballare insieme"

Originario della Sicilia e classe 1950, Pino Cappellano, marito di Rosanna Fratello, per diversi anni ha gestito una rinomata pasticceria a Como, dopo essersi trasferito al Nord da bambino assieme alla sua famiglia. Parallelamente alla carriera da cantante, la Fratello ha sempre supportato il marito nel suo lavoro, trasferendosi in Lombardia assieme a lui, sino alla definitiva chiusura dell’attività nel 2014.

Chi è Michele Longobardi, il tronista di Uomini e Donne/ Scandalo in studio: spuntano le chat segrete

Rosanna Fratello, il matrimonio e la figlia Guendalina: “Mi godo i miei nipoti“

Rosanna Fratello e il marito Pino Cappellano si sono conosciuti da giovanissimi per poi sposarsi nel 1975 e diventare genitori, due anni dopo, della figlia Guendalina. “Ho un rapporto molto forte, lui c’è sempre“, ha confidato la cantante sul rapporto con il marito, in un’intervista a Uno Mattina Estate nel luglio 2023. “Un amore molto semplice senza colpo di fulmine, siamo cresciuti insieme mano nella mano. Lui era venuto ad abitare in queste famose case che i miei genitori avevano conosciuto, quindi ci davamo la mano dal bagno, una volta era così ma ora questa cosa fa sorridere”.

Chi è Giusy Buscemi, la carriera dell'attrice e i genitori/ "Iperprotettivi e sono sempre stati presenti"

La cantante ha poi parlato della figlia Guendalina e del suo ruolo di nonna: “Ha fatto giurisprudenza poi si è sposata, ha due figli, Alessandro di 12 anni e Giovanni 10, il primo è molto artistico come la nonna ma anche mio papà era un canterino, lui amava molto la canzone napoletana. Me li godo moltissimo i miei nipoti, da quando non c’è più mia madre che era il motore della famiglia, adesso lo faccio io”.