C’è anche la marsalese Rosetta Martinez tra le protagoniste della puntata di questa sera, martedì 22 ottobre, de Le Ragazze. Una vita dedicata completamente alla medicina, ai pazienti e all’amore per la divulgazione. Un impegno che è partito da una grande generosità, da un’indole altruista, da una fede che ha visto Rosetta intraprendere lunghi viaggi per l’Africa, per curare i bambini malati e aiutare persone in difficoltà. Rosetta Martinez ha avuto anche un ruolo politico con la Democrazia Cristiana, a metà anni quaranta, quando contribuì alla campagna elettorale di promozione del voto delle donne.

Curioso il rapporto tra i banchi di scuola con Pino Pellegrino, che poi diventò senatore con idee diametralmente opposte alle sue. Eppure Rosetta e Pino instaurarono un rapporto basato sul rispetto reciproco, ma anche su un’inaspettato affiatamento. Questi e tanti altri gli aneddoti che Rosetta ci regala questa sera nell’intervista a Francesca Fialdini, nella nuova puntata de Le Ragazze.

Rosetta Martinez, le missioni in Africa e l’amore per il prossimo sempre al primo posto

La storia personale di Rosetta Martinez racconta dunque grandi atti di solidarietà e amore per il prossimo, ma anche l’amore per i suoi tre figli e tutti quei bambini incontrati e curati nelle missioni umanitarie in Africa, prima a Mogadiscio e poi in Kenya, dove ha lasciato il cuore e dove ha praticamente “vissuto” fino all’età di ottant’anni dopo aver chiuso la sua carriera.

Da sottolineare anche la vicinanza di Rosetta Martinez con tutta la famiglia Mattarella, in particolar modo il legame con la figura di Piersanti Mattarella, che fu presidente della Regione in Sicilia tra il 1978 e il 1980, prima di essere barbaramente assassinato da cosa nostra nel corso del suo mandato.

