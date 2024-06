Rosita Celentano ha un nuovo fidanzato?/ I fan sui social vogliono risposte e lei…

Rosita Celentano, domenica 9 giugno, sarà in onda a “Verissimo-Le Storie” insieme alla cugina Alessandra, per parlare del loro rapporto e della loro vita privata. Proprio a Verissimo la figlia del celebre cantante Adriano, aveva parlato della suo passato colmo di relazioni tossiche, tradimenti, ma anche grandi amori con cui però non era mai riuscita a concretizzare progetti come matrimonio o figli e questo perché a detta sua, lei è perfetta per la vita da single! A Verissimo Rosita Celentano aveva dichiarato: “Fidanzato? Ho capito che sono fatta per essere ‘zitella’” facendo capire al pubblico che non era ne pronta ne adatta a lunghi e impegnativi amori.

Ma al di la delle storie serie, a Verissimo, la Celentano ha anche affermato: “Da cinque anni ho chiuso la boutique”, facendo capire al pubblico che di uomini non ne voleva più sapere nulla e da un bel po’ di tempo; una scelta che indubbiamente è simile a quella fatta dalla cugina e ballerina Alessandra, che per lei è come una sorella. Pochi mesi dopo l’intervista rilasciata a Verissimo però, secondo il web, la situazione sentimentale di Rosita sarebbe totalmente cambiata e si parla addirittura di una presunta nuova fiamma, di cui conosciamo anche il volto!

Chi è Jose e cosa ne pensa il web?

Ad Aprile, Rosita Celentano, è uscita con la cugina Alessandra e altri amici, ma da quell’incontro immerso nella natura, sono sbucate fuori delle foto delle due cugine con un bellissimo ragazzo, probabilmente più giovane di loro solo di qualche anno e con degli occhi azzurri che hanno fatto girare la testa persino ai fan sui social! Il ragazzo in questione si chiama Jose, sul suo conto non sappiamo molto perché ha un profilo privato su Instagram, ma da quel che si evince dalle foto pubblicate su Instagram sia da Alessandra che dalla cugina, il bel Jose è stato molto apprezzato dalle due.

La prima foto è spuntata sui social di Alessandra Celentano, tanto che inizialmente il web ha pensato che Jose potesse essere il suo nuovo fidanzato, poi però, la Cugina Rosita ha pubblicato una foto insieme a lui, che agli amanti del gossip è sembrata un po’ più “intima” rispetto alla precedente. Sotto il post, Rosita ha scritto: “Vedo lo stesso orizzonte di Alessandra Celentano…”, una descrizione che ha diviso il web, alcuni pensano possa essere il nuovo fidanzato di Rosita Celentano, altri pensano che possa essere solo un bell’uomo che ha affascinato entrambe le cugine ma che alla fine è solo un amico. A una fan che ha chiesto spiegazioni sotto il post, Rosita ha risposto: “È lunga da scrivere…” e quindi “l’enigma” resta ancora irrisolto.











