GREGORIO PALTRINIERI E LA FIDANZATA ROSSELLA FIAMINGO, UN AMORE D’ORO (E BRONZO)

Mentre lei vinceva la medaglia d’oro nella finale a spada, lui conquistava quella di bronzo nel nuoto: anche la storia d’amore tra Gregorio Paltrinieri e la fidanzata Rossella Fiamingo colora le Olimpiadi 2024 di Parigi. Del resto, è una storia particolare, non solo per questo curioso retroscena, ma anche per come è nata: l’amore tra i fidanzati d’Italia è nato clandestinamente in un’altra edizione dei Giochi olimpici, quella di Tokyo, poi sono usciti allo scoperto rendendo pubblica la loro relazione con un post sui social al termine dell’evento.

Prima di innamorarsi di Greg, la fidanzata Rossella Fiamingo era legata a un altro nuotatore, Luca Dotto, che l’ha fatta soffrire, perché pare non sia stato fedele: «Ho scoperto che mi tradiva con una del nuoto sincronizzato», raccontò lei. Infatti, quella fu una storia tormentata: si conobbero nel 2010 e si lasciarono definitivamente nove anni dopo, nel mezzo una pausa di quattro anni per il tradimento con la campionessa di nuoto sincronizzato Costanza di Camillo, di cui la schermitrice non fece mai il nome, ma non fu necessario visto che poi divenne la sua compagna.

A Vanity Fair raccontò che Luca Dotto la lasciò dopo le Olimpiadi 2012 di Londra, poi scoprì del tradimento: lui le aveva detto che voleva stare da solo, in realtà stava con l’altra, con cui ebbe una storia di quasi quattro anni.

DALL’AMORE “CLANDESTINO” ALLA CONVIVENZA

Ora la fidanzata Rossella Fiamingo convive con il maratoneta del nuoto all’Eur, a Roma, nel cui passato invece c’è una fidanzata conosciuta al liceo. Si conoscevano da tempo, ma l’evento di uno sponsor prima delle Olimpiadi 2020 ha cambiato tutto, perché si sono avvicinati, hanno trascorso ore e ore a parlare. «Dopo Tokyo sentivo di voler ancora stare con lei», raccontò Gregori Paltrinieri. Infatti, partirono per la Sicilia e da allora non si sono mai separati, se non per il loro sport. «Vorrei fare tutto con Rossella», spiegò lui, e in effetti lo hanno dimostrato anche a Parigi.

Alle 21:18 Gregorio Paltrinieri ha indossato la medaglia di bronzo negli 800 stile libero, alle 21:33 la fidanzata ha fatto suo l’oro insieme alle compagne della spada. Il primo pensiero di Paltrinieri dopo esser uscito dalla vasca è andato proprio a Rossella Fiamingo: «Avete notizie della mia fidanzata? Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto. Che fine ha fatto?». La schermitrice non poteva rispondere, perché stava vincendo la medaglia d’oro. Quando si sono ritrovati, hanno festeggiato i loro successi e hanno pubblicato una foto insieme su Instagram con le loro medaglie, diventata l’immagine più virale della giornata, come accadde per il post in cui annunciarono al mondo la loro storia d’amore.