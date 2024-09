Rüzgar Aksoy, chi è l’attore di Tarik in Endless Love: tutto sull’ospite di Verissimo

Dopo al pausa estiva è ritornato in onda, ieri sabato 7 settembre 2024, Verissimo il talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin in cui personaggi noti del mondo dello spettacolo e non soli ci raccontano e tra gli ospiti di Verissimo di oggi, domenica 8 settembre 2024 ci sarà anche l’attore turco Rüzgar Aksoy, noto soprattutto per il ruolo di Tarik in Endless Love. L’attore concederà una lunga intervista in cui si sbilancerà sulla sua carriera, sui prossimi impegni futuri e anche sulla sua vita privata. Scopriamo meglio chi è Rüzgar Aksoy.

Rüzgar Aksoy, Tarik in Endless Love, è nato a Mersin il 5 gennaio 1981 ed ha dunque 43 anni. Non è solo un attore ma anche doppiatore e modello turco. Dopo essersi laureato a Istanbul, debutta come attore nel 2028 e nel corso della sua carriera, ha interpretato molti ruoli in serie di successo e al cinema. Nel 2019 ottiene la parte di Ercument nella serie Terra amara. Come doppiatore, è stato la voce di Captain America per la Turchia. Per quanto riguarda la vita privata è sposato con la moglie Yasemin Sancaklı, ballerina coreografa. Ha un profilo ufficiale Instagram, @ruzgaraksoy, che al momento conta ben 887.000 follower.

Chi è Rüzgar Aksoy, curiosità sull’attore di Tarik in Endless Love: anche il fratello è un attore

Per capire meglio chi è Ruzgar Aksoy, attore che impersona Tarik Soydere nella dizi turca Endless Love sveliamo delle interessanti curiosità. L’attore ha raggiunto un incredibile successo nel 2015, quando è stato scelto per interpretare il ruolo di Tarik Soydere in Endless Love, ma in Italia è conosciuto anche per aver vestito i panni del terribile cugino di Demir Yaman in Terra Amara, Ercument a partire dal 2019. Ha tre fratelli, ed uno di loro si chiama Umut, anche lui attore, è del segno zodiacale del Capricorno e non ha figli. Oggi sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e chissà che non sveli qualcosa in più sulla sua vita privata. Nella dizi turca è sposato con Banu, interpretata dall’attrice Cagla Demir anche lei ospite a Verissimo.