Sabrina sembra essere una delle protagoniste principali di questa edizione di Uomini e Donne, soprattutto dopo che si è presa una cotta folle per il cavaliere Gabriele. In puntata è stata criticata da tutti dopo che ha scelto di dare l’esclusiva all’uomo, con il quale ha passato una notte passionale. La dama è però rimasta delusa da lui, che ha dichiarato di voler conoscere anche altre donne dopo essere stato con lei. Contro di lei sono intervenuti anche i tronisti, in particolare Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon.

Martina De Ioannon, finisce malissimo con Marco: "Francesca è più profonda"/ Gianni interviene: "Maleducato"

Quest’ultima è stata più spietata, dicendole se non le viene da mandare a quel paese un uomo che dopo poco tempo e dopo aver passato una notte di passione con lei le dice di voler conoscere altre donne. Sabrina è rimasta in silenzio ma pensierosa su quello che sta succedendo con il nuovo cavaliere di Uomini e Donne. A differenza delle scorse puntate, oggi martedì 1 ottobre 2024 durante la diretta, Sabrina si è mostrata più consapevole e ha lamentato di essere un po’ in difficoltà per la mancata esclusiva di lui.

Francesca Sorrentino piange a Uomini e Donne/ Crisi per la tronista; Michele e Alessio la consolano

Uomini e Donne, Sabrina rimproverata da tutti: “Devi imparare a…”

Gabriele, 64enne veneto è la nuova star del Trono Over di questa stagione di Uomini e Donne. Inizialmente era uscito con Ida, con la quale la conoscenza non ha avuto esito positivo. Poi ha fatto un’esterna con Sabrina, la quale ha ammesso di essere molto presa dal cavaliere. I due hanno passato due notti insieme, che Sabrina ha ritenuto molto importanti, tanto da decidere di dargli l’esclusiva. Lui non se la sente e racconta di volersi concedere la possibilità di conoscere altre dame, perchè non è scattata ancora la scintilla con lei.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 1 OTTOBRE 2024/ Francesca Sorrentino in lacrime, un cavaliere per Cristina

Oggi 1 ottobre 2024, durante la diretta di Uomini e Donne, Sabrina ha avvisato di essere delusa e di sentirsi bloccata: “Come faccio ad abbracciarti ancora se so che esci anche con altre donne?“, ha chiesto in puntata. Tronisti e opinionisti si sono rivolti a lei cercando di farla ragionare facendole capire di essere più orgogliosa di sè stessa. Ma Sabrina non sembra aver afferrato il concetto, dato che non vuole fare un passo indietro con il cavaliere.