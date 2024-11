Sal Da Vinci, chi è il cantante di Rossetto e caffè

Tra i protagonisti musicali degli ultimi mesi non possiamo non citare Sal Da Vinci, l’artista partenopeo e terzo classificato al Festival di Sanremo nel 2009 che grazie alla hit Rossetto e caffè ha raccolto grandi soddisfazioni negli ultimi mesi. Un momento felice per il cantautore che spera di poter tornare in gara nella kermesse musicale più importante, che quest’anno sarà condotta da Carlo Conti dopo il quinquennio Amadeus, proprio riguardo al Festival, Sal Da Vinci ha confessato:

“L’emozione è sempre presente quando salgo sul palco, ma Sanremo è magico, ho canzoni nuove, ma avendo già anticipato al pubblico alcuni incisi, non potrei presentarle, verrei squalificato” ha svelato il cantante che nel frattempo si gode il momento e l’amore di figli e nipoti, che come raccontato in una recente intervista concessa a Verissimo, gli hanno cambiato in meglio la vita.

Sal Da Vinci e l’amore per i nipoti: “Sono la mia canzone più bella”

Sal Da Vinci si è espresso a Verissimo da Silvia Toffanin, spendendo parole speciali nei confronti della sua famiglia e dei nipoti. “Mi hanno totalmente cambiato la vita, Salvatore, Nina e Antonio, rispetto ai figli è un amore completamente diverso, quando ti realizzi vedi la tua vita che cammina davanti, la famiglia è la mia più bella canzone” le parole dell’artista che oltre a un periodo particolarmente florido dal punto di vista artistico si gode anche l’amore in famiglia.

Una carriera che affonda radici molto profonde quella di Sal Da Vinci, che nel 1976 si esibì per la prima volta all’età di sei anni davanti a un pubblico pagante, passa poi a qualche esperienza come attore, fino al momento in cui nel 1980 decide di dedicarsi anima e corpo alla musica, mettendo da parte il cinematografo: ne viene fuori una carriera in crescita e che lo ha portato fino al palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo.

