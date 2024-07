Saldi estivi 2024, come evitare truffe: le regole/ Dai prezzi agli sconti praticati: un po’ di consigli

E’ ormai scattato il conto alla rovescia in vista dei saldi estivi 2024. Fra 48 ore, da sabato 6 luglio, al via in tutta Italia i grandi sconti, un lungo periodo che ci accompagnerà fino all’autunno, terminando ai primi di settembre, durante il quale si potranno acquistare i capi della vecchia stagione o della stagione in corso, a prezzi appunto “tagliati”. Ma come fare per evitare fregature e dare vita ad uno shopping intelligente in occasione dei saldi estivi 2024? Ci sono alcune regole basilari a cominciare dal controllare sempre attentamente il prezzo.

Se doveste fare acquisti in una grande catena (menzioniamo ad esempio Zara, Primark e via discorrendo), potrete andare tranquilli e acquistare anche con ribassi del 70%, ma se steste acquistando in un piccolo negozio dove magari non avete mai messo piede prima, fate attenzione agli sconti eccessivi che a volte nascondo delle insidie, con il rischio di prezzi gonfiati. La regola generale è quella di evitare di fiondarsi come le api sul miele quando vedete dei grandi ribassi: meglio ragionarci un attimo e capire se il prezzo praticato sia davvero stato abbassato così tanto.

SALDI ESTIVI 2024, LE REGOLE PER EVITARE TRUFFE: CONTROLLATE L’ETA’ DELL’ABBIGLIAMENTO

E’ quindi fondamentale tenere lo scontrino, in quanto, anche durante i saldi estivi 2024 potrete ovviamente cambiare il vostro capo se doveste scoprire di averlo acquistato difettoso o di una taglia più piccola. Un altro aspetto da non sottovalutare è l’età del capo d’abbigliamento in vendita. I prodotti in saldo devono essere quelli della stagione in corso, di conseguenza, dovremo trovare capi d’abbigliamento dell’estate 2024.

Attenzione quindi a controllare che in realtà non vi siano in vendita magliette, pantaloni e quant’altro degli anni precedenti. Inoltre, i negozianti possono dare vita a delle vendite separate di prodotti non scontati, segnalandoli però con la scritta “nuova stagione” e solitamente “capi non in saldo”. Il consumatore ha sempre diritto a provare il capo d’abbigliamento a cui è interessato e nel contempo a pagare con carta di credito, bancomat e in generale, i vari pagamenti digitali, anche durante i saldi estivi 2024. Se “annusaste” qualcosa che non vi quadra in tal senso meglio cambiare negozio.

SALDI ESTIVI 2024, LE REGOLE PER EVITARE TRUFFE: COME SEGNALARE IL PREZZO SUL CARTELLINO

Fondamentale è la trasparenza del prezzo visto che il commerciante dovrà indicare chiaramente sul cartellino il prezzo pre-sconto, quindi il nuovo prezzo con l’aggiunta della percentuale di scontistica applicata. Si tratta di un aspetto da visionare con attenzione per evitare truffe: in questo caso starà a voi comprendere se il prezzo “barrato” sia quello che effettivamente era stato praticato fino a poco tempo prima.

Da segnalare infine che molti negozi praticheranno, anche durante i saldi estivi 2024, degli sconti in progressione. Si inizierà ad esempio con ribassi più contenuti, solitamente dell’ordine del 20-30%, dopo di che si aumenteranno gli sconti con il passare delle settimane, fino ad arrivare al 70% degli ultimi giorni di agosto/primi di settembre. Di conseguenza acquistare alla fine vi garantirà un maggior risparmio ma ovviamente rischierete di non trovare il capo a cui siete interessati.

