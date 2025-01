La puntata odierna de La Volta Buona si è aperta lasciando ampio spazio alla cronaca rosa con un focus sulle coppie che potrebbero regalare sorprese in questo appena nato 2025. Tra gli ospiti in studio Samanta Togni che proprio nel salotto di Caterina Balivo, alcuni mesi fa, aveva raccontato della crisi in corso con suo marito Mario Russo. Al netto delle difficoltà, aveva spiegato di come entrambi fossero impegnati nel cercare di ricostruire il rapporto piuttosto che lasciare che il matrimonio finisse. Ma come procede oggi il rapporto tra Samanta Togni e il marito Mario Russo; la conduttrice, proprio oggi nello studio di Rai Uno, è tornata a parlare dei dissidi d’amore rivelando a che punto è la ricostruzione della liaison.

Chi è Samanta Togni, la carriera e i genitori/ "Ho iniziato a camminare e ballare insieme"

“Abbiamo passato il Capodanno insieme, siamo stati in vacanza. Lui continua a vivere a Dubai e io a Roma, continuano il percorso per riassestare le cose e rimettere insieme i pezzi. La cosa più difficile è ricostruire la fiducia, ci vuole pazienza e tempo”. Inizia così Samanta Togni spiegando dunque come forse non si possa più parlare di crisi con il marito Mario Russo ma di un percorso di ricostruzione che, passo dopo passo, sta iniziando a dare i suoi frutti: “Però devo dire la verità, in questa fase la distanza potrebbe anche aiutare. E’ bello ritrovarsi quando lui viene a Roma o vado io a Dubai; stare insieme per forza quando si vivono momenti particolari non è detto che sia la soluzione giusta. Quindi, la distanza ci sta facendo bene. Crisi superata? Siamo ancora qui, il 2025 è appena iniziato e stiamo lavorando per andare nella stessa direzione; credo a questo matrimonio”.

Mario Russo, chi è il marito di Samanta Togni/ "C'è stata una crisi, stiamo mettendo insieme i pezzi"

Mario Russo, video-messaggio del marito di Samanta Togni a La Volta Buona: “Ritrovata la strada…”

A gran sorpresa, spiazzando la stessa Samanta Togni, è intervenuto nel corso della puntata odierna de La Volta Buona proprio suo marito Mario Russo. Il noto chirurgo ha scelto di inviare un video-messaggio alla sua consorte sottolineando anche lui come siano nel pieno di un processo di recupero all’insegna dell’amore. Il marito della conduttrice è partito da un pensiero per Caterina Balivo: “Nel corso di qualche puntata ti sei occupata del nostro periodo difficile, con garbo e discrezione”, per poi aggiungere: “Io e Samantha siamo stati travolti dal più classico dei blackout di comunicazione in una coppia. Cosa che non dovrebbe mai accadere, non bisogna darsi per scontati; io e lei abbiamo ritrovato la strada maestra…”.