Ecco come Samantha De Grenet scoprì il tumore al seno

Forse non tutti sanno che Samantha De Grenet ha dovuto fare i conti con una brutta malattia negli ultimi anni, un maledetto tumore al seno che fortunatamente è riuscita a prendere in tempo. “Ero in barca con un’amica e ho sentito un nocciolo sulla parte alta del seno destro, era qualcosa di molto duro… questo mi ha spinta ad andare immediatamente a fare un controllo dalla mia senologa”, ha raccontato in una intervista rilasciata a medicinamoderna.tv. La showgirl ed ex fotomodella non si è fatta prendere dal panico, ma quando ha saputo di essere malata e di doversi operare immediatamente ha fatto un respiro profondissimo.

Luca Barbato, chi è il marito di Samantha De Grenet/ "Ci apparteniamo, indipendentemente da tutto e da tutti"

Non è stato facile accettare la diagnosi del medico, ma Samantha De Grenet ha tirato dritta anche con l’aiuto e il supporto dei suoi cari. “Per me è stato come un pugno in faccia. Avevo un tumore al senso e dovevo operarmi subito. Ero frastornata…”, racconta ancora Samantha.

Samantha De Grenet, la lotta contro la malattia e il sospiro di sollievo: “Quando ho saputo…”

Il momento peggiore è stato il ritorno a casa, quando la De Grenet ha avuto modo di realizzare la cosa. Tanta paura di non farcela, la preoccupazione per la sua famiglia, ma anche il timore di affrontare l’ignoto. “Quando ho preso la moto per tornare a casa ho cominciato a piangere, ma nella sfortuna di ammalarmi sono stata una donna fortunata”, spiega Samantha.

Chi è Samantha De Grenet/ Malattia, come l'ha scoperta e il matrimonio

Il tempismo è stato fondamentale per contrastare il tumore e questo ha permesso alla De Grenet di non doversi sottoporre alla chemioterapia dopo l’operazione. “Ho tirato un sospiro di sollievo quando ho capito che il mio percorso sarebbe stato più leggero, ho incontrato tutte persone straordinarie, dal primo all’ultimo, non potevo desiderare di meglio”, ha raccontato commossa.