Sami Frey, chi è ex fidanzato di Brigitte Bardot?/ L’incontro e l’amore nato sul set di “La verità”

La vita di Sami Frey è stata indubbiamente segnata dall’incontro con Brigitte Bardot, diva senza tempo del cinema francese ed internazionale. Un incontro che lascia il segno quello tra BB e l’attore francese, figlio di Mendel Frei e Perla Wolf, che si ritrovano a condividere nel 1960 il set del film “La verità” diretto dal regista francese Henri-Georges Clouzot. Nel cast ci sono Brigitte Bardot, Paul Meurisse, Charles Vanel, Marie José Nat, Louis Seigner e per l’appunto Samy Frey. Tra i due scatta la scintilla e iniziano una relazione inizialmente segreta ma che diviene di dominio pubblico vista la grande fama e popolarità dell’attrice francese. Una volta ufficializzata la storia, l’ex marito Jacques Charrier chiede il divorzio siglato nel 1962.

La storia d’amore tra Brigitte e l’ex fidanzato Sami Frey non dura a lungo, anche se è molto passionale e coinvolgente visto che spinse l’attrice e diva di icona e bellezza a chiedere il divorzio dal marito Jacques Charrier.

Samy Frey, ex fidanzato di Brigitte Bardot, è nato il 13 ottobre del 1937 a Parigi dai genitori Mendel Frei e Perla Wolf, due immigrati polacchi di origine ebraica. Durante la seconda guerra mondiale il giovane perde entrambi i genitori deportati nei campi di concentramento nazista di Auschwitz durante il governo nazi-fascista. Una perdita che segna per sempre la vita del giovane che viene cresciuto dalla nonna. Sin da bambino si appassiona al mondo della recitazione e debutta all’età di 23 anni nel film ” La verità (1960) di Henri-Georges Clouzot dove interpreta l’amante di Brigitte Bardot. Un ruolo che diventerà reale, visto che per un lungo periodo l’attore diventa il compagno di vita della bellissima attrice francese.

Dagli anni ’70 in poi lavora come attore con registi di grande fama, ma si dedica anche al teatro prendendo parte a diversi spettacoli di Claude Régy. Con l’opera “Je me souviens di Georges Perec” riceve il prestigiosissimo Premio Syndicat de la critique.











