Sara in lacrime a Masterchef 14. La concorrente, “penalizzata” da Jack, ha dovuto fare tue tipi di pizza fritta: il cono e la classica pizza spianata. L’aspirante chef di Napoli, però, non è riuscita nel suo intento e ha presentato dei cornetti buoni ma una pizza fritta davvero pessima, non cotta, di fronte a Franco Pepe, creatore di “Pepe in grani” e chef ospite della prova dell’invention test. In lacrime, l’aspirante chef ha cercato di giustificare così il suo flop: “Ho messo l’olio troppo tardi”.

Franco Pepe, commosso dalla reazione della concorrente, che per la delusione è esplosa in un pianto liberatorio, ha commentato cercando di rincuorarla: “Voglio fare una premessa. A volte mi chiedono come io oggi sia arrivato a farmi conoscere della pizza. È bello parlare di cose belle, ma se racconto quante volte ho pianto come te, nelle difficoltà… Io volevo farmi male alle mani per non fare più il pizzaiolo quando stavo con mio padre. Quando superi quelle crisi, quelle difficoltà, allora sai che tu hai un percorso avanti. Non ti devi arrendere”.

Sara in lacrime a Masterchef 14: sbaglia completamente il piatto!

Sara non ha, di fatto, presentato il piatto a Masterchef 14: la sua pizza fritta, infatti, era cruda per colpa dell’olio che non ha raggiunto la temperatura. Nonostante la prova fallita in pieno, i giudici non l’hanno eliminata: hanno infatti deciso di darle una seconda chance mandandola direttamente all’ultimo step dello skill test. Dunque una seconda possibilità per l’aspirante chef napoletana nonostante il piatto pessimo, o meglio, inesistente. Una scelta, quella della produzione di Masterchef, non apprezzata a casa.

“Bella ladrata”, “Questa volta avete cantato di brutto”, “Che farsa. Siete veramente ridicoli. Molta gente questa edizione è uscita per molto meno. Veramente ridicoli”, “Una BUFFONATA, che vergogna… raccomandata!” scrivono gli utenti sul web. In effetti il piatto (non piatto) di Sara avrebbe meritato, come spesso è accaduto in passato, l’abbandono immediato al programma. Così, però, non sarà, almeno questa volta.