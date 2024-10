C’è anche la giornalista Sara Mariani tra gli ospiti di Storie di donne al Bivio. Un volto molto noto in tv ed una professionista piuttosto apprezzata in casa Rai, per le sue qualità che negli anni l’hanno portata a guadagnare sempre più spazio. Nel corso di una bella intervista rilasciata qualche tempo fa a Tv Blog ha parlato apertamente del suo percorso nel mondo dell’informazione, ripercorrendo i primi passi e le scelte che l’hanno portata lontano. “Nel mio caso tutto è nato un po’ per caso”, ha raccontato Sara Mariani, che prima di diventare giornalista aveva il pallino dell’insegnamento.

“Ma l’insegnamento era una montagna invalicabile, anche perché era un momento particolarmente ostico per quella professione”, ammette la Mariani. Il sogno più grande, tuttavia, era quello del giornalismo e lo ha realizzato alla grande, essendo oggi una delle professioniste più apprezzate in Rai. “Quando un giornalista arriva ad essere assunto dalla Rai, si sente realizzato e così mi sento io ora”, cadetto la Mariani.

Sara Mariani tra passato, presente e futuro a Storie di Donne al Bivio

“Credo di poter dare tanto alla mia azienda e sarei felice un giorno di riuscire a coniugare la passione per la scrittura con quella per il racconto del territorio”, l’auspicio della giornalista. “Mi piacerebbe riuscire a percorrere queste due strade parallele che alla fine si toccano con me sul treno, magari anche su altri mezzi che non siano la televisione”, ha detto Sara Mariani.

Tutto tace per quanto riguarda la vita privata e sentimentale. Evidentemente la giornalista tiene moltissimo alla propria privacy, anche se sul suo profilo Instagram ci sono delle foto ricorrenti in cui appare al fianco di un uomo che non sembra essere un semplice amico. Nessun bacio, tuttavia, conferma che l’uomo sia effettivamente il suo fidanzato. Chissà che questa sera, mercoledì 9 ottobre, nell’intervista a Storie di donne al bivio, non si lasci andare a qualche confessione più personale. I curiosi attendono trepidanti, d’altra parte Sara è diventato un volto molto “famigliare” per gli spettatori e in molti sarebbero felice di saperne di più di lei e della sua vita privata.

