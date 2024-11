La vincitrice della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi, Sarah Toscano, è ospite a This Is Me, la trasmissione di Silvia Toffanin, mercoledì 27 novembre. La cantautrice è nata a Vigevano, nel 2006, e già a 18 anni è stata in grado di ipnotizzare i giudici del reality. Fra questi si può ricordare Cristiano Malgioglio, incantato, mentre, durante un serale del reality, è intento ad ascoltare la sua interpretazione del brano di Riccardo Cocciante Quando Finisce Un Amore. La cantautrice aveva già composto alcuni brani prima della sua partecipazione al reality di Canale 5, come Sembra Che e Controsenso, entrambi del 2022.

Sarah Toscano ama vestire abiti che rievocano la figura mitologica della sirena, come si evince da un suo scatto postato su Instagram, il 7 novembre scorso, in diretta dall’Isola di Capri. Eppure, oltre a rievocare uno dei luoghi scelti da Paolo Sorrentino per il set del suo ultimo film, Parthenope (2024), la cantautrice si ispira volentieri anche all’universo Disney, come scrive, infatti, in didascalia allo stesso post sul suo profilo IG oppure attraverso lo stile scelto per il suo ultimo videoclip.

Sarah Toscano, Tacchi (2024) e il futuro dopo la vittoria ad Amici

Pochi giorni dopo l’uscita del suo nuovo singolo, Tacchi (Fra Le Dita), in cui veste – per la realizzazione del suo videoclip – le sembianze di una fatina dei boschi, Sarah Toscano ha raccontato, più nei dettagli, com’è stata la sua vita in questi ultimi mesi, rilasciando, dopo la sua vittoria ad Amici, un’intervista a Radio 105. Durante l’intervista la cantautrice ha anche spiegato di essere una persona molto curiosa, di amare l’avventura e di preferire le situazioni in cui non sa cosa potrebbe aspettarsi. La sperimentazione, a tal proposito, è per la cantautrice qualcosa che potrebbe contribuire a nutrire la sua musica ed è per questo che, al momento, vorrebbe continuare a studiare “suoni diversi”.

La cantautrice, riguardo al suo futuro, si riaggancia infine al significato racchiuso in questo suo ultimo singolo, Tacchi, spiegando di avere spesso l’impulso di ballare pur essendo una cantante e “non essendo” dunque “una ballerina”. Un dettaglio quest’ultimo che, secondo il parere della giovane artista, potrebbe riuscire a trasmettere al pubblico il suo totale coinvolgimento durante le sue esibizioni e, al contempo, anche la sua visione a 360° sul desiderio di voler imparare nuove cose e di non fermarsi alle certezze finora raggiunte nel suo percorso artistico.