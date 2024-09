Chi è Saretta, la tentatrice di Temptation Island 2024 settembre

Tra i protagonisti della prima puntata di Temptation Island 2024 settembre c’è stata Saretta, la splendida tentatrice che, nel villaggio dei fidanzati, si è avvicinata ad Antonio, il fidanzato di Titty che, di fronte ai filmati del compagno, non ha trattenuto la rabbia e la gelosia. Antonio, infatti, si è subito lasciato andare con Saretta ammettendo che, tra i due, quella più innamorata è sempre stata Titty. Saretta ha 23 anni e vive in un piccolo paesino in provincia di Perugia.

Lavora in un’azienda di moda. Ama molto gli animali e in particolare i gatti. Inoltre, ama viaggiare e il suo sogno è quello di andare alle Maldive. Bellissima e con un fisico in perfetta forma, Saretta ha immediatamente conquistato le attenzioni di Antonio che ama stare in sua compagnia.

Saretta e Antonio: scatta il bacio a Temptation Island 2024 settembre?

Dopo i primi approcci nel villaggio, Saretta e Antonio si sono concessi una cena in spiaggia durante la quale non sono mancate parole importanti e i primi approcci. “Sei bellissima stasera. Con te mi agito, questa è una bella sensazione, da tempo non la provavo”, le parole di lui che parlando della fidanzata Titty. “È sempre stata lei quella innamorata, io di meno. Trovare una ragazza come lei è difficile, ma io mi sono iscritto a Temptation Island per salvarmi”.

Titty, di fronte ai filmati del fidanzato con Saretta, ha già chiesto il falò di confronto che, però, Antonio potrebbe rifiutare. Prima di decidere se presentarsi o meno al falò, Antonio ruberà un bacio a Saretta?