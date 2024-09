Saretta e Antonio: scatta il bacio a Temptation Island 2024?

Saretta e Antonio sempre più vicini nel corso della terza puntata di Temptation Island 2024 settembre come svelano le anticipazioni che mostrano la reazione delusa e amareggiata di Titty. Quest’ultima, già al termine della prima puntata, aveva chiesto ad Antonio il falò di confronto ricevendo, però, una risposta negativa. Antonio, infatti, dopo aver ammesso di non essere così sicuro di voler portare avanti la relazione, ha rifiutato il falò sia per poter continuare l’avventura nel villaggio e la conoscenza con Saretta sia per capire ciò che vuole realmente.

“Sto vivendo questo momento con massima trasparenza e onestà. Voglio capire cosa voglio con tranquillità. Resto qui per rispetto mio”, le parole con cui Antonio ha motivato il suo no al falò di confronto scatenando la rabbia di Titty che, questa sera, resterà scioccata dalle nuove immagini del fidanzato con la tentatrice Saretta.

Saretta e Antonio: arriva il bacio?

Antonio non nasconde l’interesse per Saretta e, dopo essersi concesso una piacevole cena con lei, si lascia andare a parole importanti. “Qui, sono tornato ad essere io. Quando sto con lei, non sono io”, dice Antonio a Saretta mostrandosi per nulla pentito della scelta di rifiutare il confronto con la fidanzata. Tra abbracci, carezze e dolci parole, Antonio e Saretta sono sempre più vicini anche se il bacio non è ancora arrivato.

Bacio che, tuttavia, potrebbe arrivare già questa sera come si piò intuire dai primi spoiler. Durante il falò delle fidanzate, infatti, Filippo Bisciglia mostra nuovi filmati a Titty del suo fidanzato e la sua prima reazione è tra l’incredulità e l’amarezza. “Scioccata”, dice Titti restituendo il tablet a Filippo dopo aver visto il video. Cosa ci sarà di così scottante in quel filmato? Antonio si sarà lasciato andare fino a baciare la tentatrice Saretta?

