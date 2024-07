Scaletta Concerto Yoga Radio Bruno Estate, Piacenza 9 luglio 2024/ Streaming video e cantanti

Scaletta concerto Yoga Radio Bruno Estate 2024: stasera 9 luglio 2024 la tappa a Piacenza

L’attesa è finalmente finita ed è ufficialmente scattato il conto alla rovescia per lo spettacolo musicale più atteso. Yoga Radio Bruno Estate arriverà martedì 9 luglio 2024, a partire dalle 20, in Piazza Cavalli a Piacenza a ingresso rigorosamente gratuito. Si tratta della seconda tappa dell’evento on the road che si svolge nelle più belle città del Nord Italia (per la precisione in Emilia Romagna e in Lombardia) nella stagione più calda dell’anno. Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione torna a Piacenza ma quest’anno sono state scelte delle location molto più ampie che possono contenere non più 5mila spettatori, ma circa 8mila, anzi per la precisione fino 7800. A presentare la serata ci saranno ancora una volta Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal dietro le quinte di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli.

ILARY BLASI, GAFFE E IMBARAZZI A BATTITI LIVE 2024/ Nessun taglio allo "scivolone" con Irama: video virale

Cresce l’attesa per l’evento, dunque, che vedrà protagonista assoluta la grande musica. Non è stata resa nota la scaletta ufficiale del concerto Yoga Radio Bruno Estate 2024 ma da sito ufficiale apprendiamo chi sono tutti i cantanti che si esibiranno: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, BigMama, Francesco Gabbani, Michele Bravi, Mr. Rain, Noemi, Piero Pelù, Rose Villain, Sophie and The Giants, Tananai, The Kolors, Aaron, Berna, Holden e Mida. Nomi importanti, quindi, che vanno da artisti dalla lunghissima carriera alle spalle come Piero Pelù fino ai giovani nuovi talenti usciti dalla classe di Amici 2024 come Holden e Mida.

Scaletta Battiti Live 2024, 1a puntata 8 luglio su Canale5/ Tanti ex allievi di Amici 2024, da Mida a Petit

Come seguire Yoga Radio Bruno Estate 2024 in diretta streaming

Svelata la possibile scaletta del concerto di Yoga Radio Bruno Estate 2024 non resta che ricordare com’è possibile seguirlo in diretta streaming va in onda in diretta su Radio Bruno e in televisione sul canale 73 del digitale terrestre, visibile però solo in Emilia Romagna, Toscana (province di Firenze, Prato e Pistoia), Lombardia e Piemonte (province di Torino, Asti e Cuneo). Per il resto d’Italia con la piattaforma Mediaset Infinity è possibile vedere anche la diretta in streaming oppure la replica on demand. Infine è possibile seguirlo anche in diretta streaming sul sito ufficiale oppure attendere il mese d’agosto per la messa in onda in prima serata su La5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA