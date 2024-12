Arriva su Rai Tre – questa sera 26 dicembre 2024 – un tributo a Lucio Dalla e soprattutto un regalo agli appassionati che nel tempo ancora vivono le sue canzoni come colonne sonore di vita. ‘DallAmeriCaruso – Il concerto perduto’, questo lo spettacolo che andrà in onda e che racchiude le immagini inedite del concerto tenutosi al Village Gate di New York nel 1986 e con protagonista, appunto, il compianto e immenso cantautore. Gli spettatori avranno la possibilità di apprezzare la scaletta del tempo con riprese che si pensavano fossero andate perdute ma che invece, oltre ad essere state recuperate, sono state anche restaurate e montate per regalarle appunto questa sera ai telespettatori.

Eredità Lucio Dalla, patrimonio da 100 milioni di euro?/ Il valore di proprietà e diritti d'autore

La scaletta DallAmeriCaruso – Il concerto perduto è dunque un tuffo nel passato, un viaggio nostalgico tra le canzoni memorabili di Lucio Dalla in un concerto che sembrava dovesse rimanere solo nella memoria di chi nel 1986 si trovava tra i presenti al Village Gate di New York. Le immagini restaurate e rimasterizzate propongono una scaletta che non può che contenere le canzoni che al tempo scandivano la quotidianità degli appassionati, risuonavano in radio e scaldavano il cuore degli innamorati.

Lucio Dalla, chi è e com'è morto/ L'artista stroncato da un infarto in Svizzera

DallAmeriCaruso – Il concerto perduto: la scaletta dello show di Lucio Dalla nel 1986 a New York

Da ‘Anna e Marco’ a ‘La sera dei miracoli’, passando per ‘Tango’ e ‘Balla balla Ballerino’; queste alcune della canzoni che arricchiscono la scaletta DallAmeriCaruso – Il concerto perduto – in onda questa sera, 26 dicembre 2024 su Rai Tre – uno show mozzafiato del compianto Lucio Dalla nella suggestiva scenografia del Village Gate di New York, nel 1986.

Tutta la grandezza di Lucio Dallo in un evento inedito e che rischiava di essere dimenticato; tuffiamoci dunque nella nostalgica e straordinaria scaletta DallAmeriCaruso – Il concerto perduto che – in onda questa sera, 26 dicembre 2024 su Rai Tre – sarà scandita dalla divisione in due tracklist separate.

DallAmeriCaruso - Il concerto perduto, Rai 3/ Il docufilm sul grande Lucio Dalla, oggi 26 dicembre 2024

SCALETTA DALLAMERICARUSO – IL CONCERTO PERDUTO DISCO 1

– Viaggi Organizzati

– L’ultima luna

– Anna e Marco

– Tutta la vita

– Se io fossi un angelo

– Cara

– Washington

SCALETTA DALLAMERICARUSO – IL CONCERTO PERDUTO DISCO 2

– La sera dei miracoli

– Balla balla ballerino

– Tango

– Chiedi chi erano i Beatles

– Futura

– Stella di mare

– L’anno che verrà

– 4/3/1943