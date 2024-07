Scaletta Piero Pelù: concerto a Genova oggi 8 luglio 2024/ Da Fata Morgana a Proibito, ecco tutti i brani

Piero Pelù oggi in concerto a Genova: attesa per il live del rocker

Piero Pelù sta affrontando un’estate ricca di concerti girando l’Italia con la sua musica e facendo scatenare il suo pubblico che attendeva il ritorno live del rocker dopo il problema fisico che aveva costretto Pelù ad annullare tutti gli impegni lo scorso anno. Con la sua grinta ed energia, Piero Palù torna in concerto oggi, lunedì 8 luglio 2024, da Genova per poi continuare un tour lungo che lo porterà ad esibirsi in tantissime città italiane. Il tour estivo, infatti, toccherà città come Castiglione del Lago, Porto Recanati, Bagheria, Roccella Jonica e Cernobbio.

In autunno, però, il tour di Piero Palù riprenderà e partirà il 4 novembre da Firenze per poi toccare le città di Torino, Milano, Padova, Bologna, Roma, Napoli e chiudere a Modugno, in provincia di Bari.

Scaletta Piero Pelù in concerto a Genova: dai brani dei Litfiba a quelli da solista

La scaletta del concerto di Piero Pelù a Genova, in programma oggi 8 luglio, prevede la presenza di brani che hanno fatto la storia dei Litfiba, il gruppo di cui Pelù è stato il frontman per anni come Fata Morgana, El diablo, singolo che ancora oggi è amatissimo dai fan dei Litfiba e di Pelù che non ha mai perso la sua vena rockettara con cui, ancora oggi, infiamma tutti i palchi sui quali si esibisce.

Tra i brani in scaletta, poi, anche Toro loco brano del 2000 di Piero Palù e Gigante, il singolo con cui ha partecipato al Festival di Sanremo convincendo sia il pubblico che è cresciuto con la sua musica che il pubblico più giovane, ma andiamo a scoprire tutti i brani in scaletta del concerto di Pelù nel capoluogo ligure che si tiene, precisamente, all’Arena del Mare – Porto Antico.

La scaletta del concerto di Piero Pelù a Genova

1. Tribù

2. Segni ‘n faccia

3. Cangaceiro

4. Novichok

5. Io ci sarò

6. Maledetto cuore

7. Dea Musica

8. Fata Morgana

9. Viaggio

10. Esco o resto

11. Picasso

12. Sorella notte

13. Gigante

14. Proibito

15. Toro loco

16. Interludio rock (suonato dalla band)

17. Canto

18. Baraonde

19. Cuore di vetro

20. Bomba boomerang

21. El diablo

