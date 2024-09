Suzuki Music Party 2024: i cantanti sul palco nel concerto in onda su Nove

Domenica 22 settembre 2024 va in onda su Nove il Suzuki Music Party 2024, lo show musicale condotto da Amadeus che porta in scena una scaletta ricchissima. Il conduttore fa il suo esordio ufficiale sul nuovo canale dopo l’addio alla Rai, portando sul palco una serie di artisti che si esibiranno non con i tormentoni che hanno popolato l’estate, bensì con i loro nuovi singoli.

Da Emma a Benji & Fede, da Baby Gang a Lazza, sul palco del Suzuki Music Party 2024 ci saranno artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Emis Killa, Massimo Pericolo, Paola e Chiara, Big Mama, Simba La Rue. E ancora la rivelazione giovane di Sanremo 2024 Clara, Mecna, e la ben nota Francesca Michielin. Questi cantanti non si esibiranno, tuttavia, in diretta, rispetto alla messa in onda, perché il concerto è stato registrato il 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano.

Scaletta Suzuki Music Party 2024: canzoni e cantanti

A condurre il Suzuki Music Party 2024 non sarà soltanto Amadeus, che sarà anzi accompagnato dall’attrice Ilenia Pastorelli, che avrà molti momenti nella scaletta della serata. Tornando, dunque, ai cantanti del Suzuki Music Party 2024, ecco di seguito la scaletta con le canzoni che ogni artista esibirà sul palco.

Tananai – “Ragni“

Anna – “Tonight“

Ornella Vanoni – “Musica musica“

Achille Lauro – “Amore disperato“

Emma feat. Baby Gang – “Hangover“

Baby Gang – “Liberi“

Lazza – “Male da vendere“

Fiorella Mannoia – “Disobbedire“

Emis Killa, Massimo Pericolo, Merk & Kremont – “Nino Nino“

Paola & Chiara e BigMama – “Il linguaggio del corpo“

Simba La Rue – “40 gradi“

Clara – “Nero gotico“

Fudasca + Tredici Pietro + Francesca Michielin + Mecna – “Immagina“

La Rappresentante di Lista – “La città addosso“

Benji & Fede – “Estate punk“

