Appassionati di tormentoni e di hit estive in fermento per la diretta tv e streaming del concerto Yoga Radio Bruno Estate, in onda questa sera – 12 agosto 2024 – su La5. Sul canale 30 del digitale terrestre verrà riproposto lo show andato in scena lo scorso 25 giugno a Reggio Emilia in piazza della Vittoria, per chi si fosse perso l’evento dal vivo, la scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024 è pronta ad essere servita per rendere l’idea di ciò che sarà visibile questa sera con la diretta tv e streaming.

Come anticipato, l’appuntamento con la scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024 – in onda questa sera 12 agosto – sarà disponibile in tv su La5 al canale 30 del digitale terrestre. Sarà inoltre disponibile la diretta streaming e il servizio on demand mediante la piattaforma Mediaset Infinity. Ora, è proprio il caso di tuffarsi nella splendida scaletta prevista per il concerto dello scorso 25 giugno 2024.

Scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024: da Alfa a Petit

Considerato il possibile adattamento e montaggio per la diretta tv, la scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024 non è disponibile nel suo preciso ordine di uscita. Siamo però in grado di raccontarvi, nome per nome, tutti i cantanti che questa sera saliranno sul palco per rendere ancora più briosa questa meravigliosa estate all’insegna della musica.

La scaletta

– Alfa

– Articolo 31

– Baby K

– Benji e Fede

– Orietta Berti

– Boomdabash

– Clara

– Dotan

– Emma ft. Olly

– Ermal Meta

– Gaia

– Rocco Hunt

– Fred De Palma

– Mida

– Petit

– Icy Subzero

