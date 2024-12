Grande Fratello 2024, scatta il bacio tra Javier Martinez e Chiara Cainelli al Grande Fratello 2024

Galeotto il Natale ma soprattutto l’inventiva di Stefania Orlando, che sa sempre come animare le feste e creare dinamiche, e ieri al Grande Fratello 2024 è scoccato il bacio tra Javier Martinez e Chiara Cainelli. La cena di Natale nella Casa più spiata d’Italia è stata ricca di sorprese ma a riscaldare il clima ci ha pensato Stefania quando ha proposto a tutti gli altri inquilini di baciarsi sotto il vischio. Ad aprire le danze sono state proprio lei con Eva Grimaldi, seguita da Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti che hanno deciso di suggellare la loro amicizia con un bacio a stampo.

Grande Fratello 2024, qual è segreto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes? Dubbi Shaila/ "Hanno accordo"

Tentennanti e visibilmente in imbarazzo, spinti tra le risate e le incitazioni degli altri coinquilini alla fine anche Javier e Chiara si sono lasciati andare ad un bacio appassionato che è stato accolto con un tripudio di applausi. La serata è proseguita con un bacio dolce e spontaneo tra Mariavittoria e Tommaso, mentre Maria Monsè e la figlia Perla Maria hanno scelto di celebrare un altro tipo di amore: quello familiare, con un bacio simbolico che ha strappato sorrisi. Infine le Non è La Rai Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi hanno chiuso la serata con leggerezza e divertimento.

Shaila Gatta lite Lorenzo Spolverato, appello a ex fidanzato Salvatore Monaco Grande Fratello/ "Torno da te"

È nata una nuova coppia al Grande Fratello 2024? Javier invaghito ma Chiara vuole andarci piano

Il bacio tra Javier Martinez e Chiara Cainelli al Grande Fratello 2024 è arrivato dopo giorni di conoscenza tra il pallavolista e la nuova concorrente. Dopo sguardi complici e gesti d’affetto Javier ha confessato di essere già invaghito della modella arrivando a farle delle domande dirette: “Ti faccio una domanda…Ci sta la confusione nella tua testa?… Possono centrare altre persone… Anche fuori?… Hai dei dubbi?”. Chiara non ha svelato di non nutrire dei dubbi su di lui ma di voler solo andare piano: “Non su di te come persone ma su quello che posso provare o non provare nei tuoi confronti… Non vorrei trovarmi in una situazione magari di mi lascio andare e poi non è magari come mi aspetto e poi tornare indietro è dura… Non vorrei, come dire, buttarmi su una persona”. Insomma è nata una nuova coppia nel reality di Canale5?