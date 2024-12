Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne? Indiscrezioni: “C’è la data”

Uno dei tronisti di questa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne sembra proprio pronto alla scelta tra i suoi corteggiatori. Secondo le indiscrezioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni nelle scorse ore la scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne potrebbe avvenire tra pochi giorni. Domani e dopodomani, infatti, martedì 17 e mercoledì 18 ci saranno delle nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi che saranno molto particolari soprattutto quella di mercoledì.

Stando alle indiscrezioni, infatti, la registrazione di mercoledì dovrebbe durare di meno del solito è questo per un motivo particolare: perché verrà registrata la scelta Martina De Ioannon tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Soprattutto alla luce di tutto quello che è successo nei giorni scorsi è molto probabile che la tronista pronta alla scelta sia lei, anche se Pugnaloni non ha fatto nomi. Il trono di Francesca Sorrentino ha subìto una battuta d’arresto in queste settimane mentre l’altro tronista rimasto dopo l’abbandono di Alessio Pecorelli, Michele Longobardi continua ad essere diviso tra le altre corteggiatrici.

Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: chi sarà tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri?

Il Trono di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è quello che più di tutti ha appassionato il pubblico di Canale5, forse perché è stato il più lineare rispetto agli altri. Martina ha concentrato la sua conoscenza su due corteggiatori Gianmarco e Ciro. Molto diversi tra di loro, la tronista con entrambi ha avuto esterne importanti e scambi di baci che hanno fatto ingelosire sia l’uno che l’altro. Soprattutto Ciro ha dichiarato di essere geloso e di non riuscire a sopportare che la giovane baci un altro tanto che più volte ha abbandonato lo studio. La svolta, tuttavia, è avvenuta nei giorni scorsi quando Martina avrebbe raggiunto Ciro a Torre Annunziata come ha fatto sapere un fan a Lorenzo Pugnaloni, i due stavano facendo un’esterna sulla panchina che sia lui la scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne?