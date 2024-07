Sciopero dei treni oggi, 7 luglio 2024: info e orari/ A Roma e Milano a rischio anche metro e bus

Lo sciopero dei treni proclamato da alcune sigle sindacali continua anche oggi, domenica 7 luglio 2024, con il rischio di disagi in tutta Italia, dato il coinvolgimento del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo. La giornata di ieri è stata particolarmente calda e si preannuncia altrettanto quella odierna, dato che l’iniziativa durerà fino alle 21, con “cancellazioni totali e parziali” e “ritardi” non di poco conto, che si potranno continuare a verificare anche in tarda serata. Non mancheranno però le fasce di garanzia.

Il consiglio ai passeggeri che devono mettersi in viaggio in queste ore di sciopero dei treni è quello di informarsi attentamente sui siti ufficiali delle aziende di trasporti dove hanno acquistato i biglietti per verificare se il proprio treno è stato cancellato o meno. Sia Trenitalia che Italo, ad esempio, hanno pubblicato una lista delle tratte garantite in base ai diversi orari. Nel caso in cui la propria non sia inserita nell’elenco, sarà necessario riprogrammare il viaggio. Anche perché, come di consueto per questo genere di iniziative che avvengono di domenica e nei giorni festivi, non sono previste le fasce di garanzia concesse dal lunedì al sabato per favorire lavoratori e studenti pendolari.

La situazione relativa allo sciopero dei treni oggi, domenica 7 luglio 2024, sarà ulteriormente più grave a Milano (dalle 18 alle 22) e Roma (dalle 20.30 a 00.30), dove a fermarsi non saranno solo le ferrovie, ma anche bus e metro. Lo stop è stato indetto infatti per la Capitale dall’organizzazione sindacale Orsa Trasporti per il personale del gruppo Atac e per il capoluogo milanese dal personale della società Busitalia Sita Nord, con ripercussioni anche sui servizi in Umbria e dalla regione verso Abruzzo e Lazio. Sarà ad ogni modo un mese di disagi perché nella città laziale martedì sarà il turno dei taxi per iniziativa della Cobas.











