Ci avviciniamo ad un nuovo fine settimana che si rivelerà – a dir poco – complesso per tutti i viaggiatori e i pendolari che dovranno scontrarsi con l’ennesimo sciopero dei treni indetto per questo agitatissimo 2024: questa volta lo stop – voluto da buona parte delle sigle sindacali – durerà addirittura 24 ore che si estenderanno da sabato 12 fino a domenica 13 ottobre 2024, con l’inizio previsto per le 21:00 in punto e la fine alle 20:59 del giorno successivo; ma fortunatamente saranno presenti le classiche fasce di garanzia previste dalla legge, oltre a tutti gli eventuali canali di rimborso per chi è costretto – in virtù dello sciopero dei treni – a rimandare il suo viaggio.

Dietro all’agitazione che inizierà tra poco più di 48 ore ci sono le classiche rivendicazioni a cui ci siamo ormai – purtroppo – abituati a partire dal sempre più imprescindibile aggiornamento del Contratto collettivo nazionale per i dipendenti del trasporto pubblico (al centro di ogni sciopero dei treni e dei mezzi pubblici che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni), fino alla sicurezza sul lavoro da molti – sindacati in primis – ritenuta carente, toccando anche il tema di carichi di lavoro sempre più oberanti per un personale carente e che non ottiene alcun tipo di manforte. A

Insomma, lo sciopero dei treni di sabato 12 e domenica 13 causerà non pochi disagi ma è impossibile (dato che RFI non rilascia mai l’informazione) sapere a quanto potrebbe ammontare l’adesione: di certo c’è che saranno coinvolti tutti i lavoratori del Gruppo Ferrovie dello Stato, includendo anche i dipendenti di Trenitalia, Tper e Trenord con la sola esclusione (riferisce il sindacato CUB) degli addetti alla Manutenzione delle infrastrutture di FSI e alla Manutenzione generale di RFI.

Come sempre, anche in questo sciopero dei treni di ottobre saranno garantite alcune corse minime che permetteranno ai viaggiatori di giungere (magari in ritardo o in anticipo) alla loro destinazione: l’elenco completo dei treni nazionali garantiti si può reperire semplicemente cliccando su queste parole, così come sul portale dell’azienda (e in quest’altro caso, il link da cliccare è questo) è presente un comodo tool per verificare quali sono i treni regionali che viaggeranno anche durante lo sciopero di sabato 12; mentre il rimborso potrà essere richiesto fino all’ora della partenza per Frecce e Intercity, oppure entro le 24 ore precedenti all’agitazione per i regionali.