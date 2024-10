Ballando con le stelle 2024, cosa c’è dietro lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: Gabriele Parpiglia svela retroscena

Lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2024 avvenuto nella puntata di sabato scorso si è esteso ed è continuato non solo nel salotto di Alberto Matano a La vita in diretta ma anche sui social. Insomma che tra le due non ci fosse simpatia reciproca è cosa nota e risaputa ma perché c’è tanto astio tra di loro? A chiarire meglio il quadro di tale scontro ci ha pensato nelle scorse ore il giornalista Gabriele Parpiglia ospite di Studio 100 che ha svelato dei retroscena clamorosi e inediti che risalgono a più di un anno fa e coinvolgono, indirettamente, la giurata e la concorrente dello show.

Nel dettaglio Gabriele Parpiglia ha rivelato che l’anno scorso il posto di Selvaggia nella giuria di Ballando era in bilico e tra le candidate come sostitute c’era proprio Bruganelli. Tuttavia tutto è saltato all’ultimo, l’ex lady Bonolis si sarebbe messa in contatto prima con la dirigenza della Rai e poi direttamente con Milly Carlucci ma quest’ultima avrebbe scelto senza esitazione di tenersi stretta Selvaggia. Tuttavia per la Bruganelli si sarebbe pensato ad un nuovo ruolo come commentatrice a bordocampo al fianco di Alberto Matano ma anche questo è saltato. A questo punto la conduttrice, come ultima possibilità, ha proposto a Sonia di partecipare come concorrente a Ballando, lei prima pare abbia rifiutato ma successivamente, complice forse anche il suo fidanzamento con Angelo Madonia, ha accettato.

“A Sonia Bruganelli fatte delle promesse dopo Ballando con le stelle: per lei nuovo programma in Rai1”: parla Parpiglia

Gabriele Parpiglia dopo aver svelato quali secondo lui sono i motivi dello scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2024 e rivelati i vari retroscena che ci sono dietro ha aggiunto che la partecipazione dell’ex moglie di Paolo Bonolis nello show di Milly Carlucci potrebbe far da apripista per l’approdo in Rai con una trasmissione tutta sua. Si tratta ovviamente solo di suggestioni rivelate dal giornalista ma quest’ultimo, nello specifico, ha rivelato: “Parrebbe che all’imprenditrice siano state fatte delle promesse, come portare su Rai 2 ‘I Libri di Sonia’, il suo format visibile su Instagram. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo la ‘solita’ tv che illude quando ti deve comprare per un sì”. Del resto anche l’anno scorso Teo Mammucari dopo aver partecipato allo show di Rai1 ha ottenuto la conduzione del nuovo programma su Rai2 Lo spaesato, sarà così anche per Bruganelli?