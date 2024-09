Semplicemente Fiorella: oggi su Raiuno il concerto evento di Fiorella Mannoia

Oggi, sabato 8 settembre, in prima serata, Raiuno trasmette uno spettacolo assolutamente imperdibile per gli amanti della musica dal titolo “Semplicemente Fiorella”, un concerto evento in onda dall’incredibile scenario delle Terme di Caracalla a Roma e organizzato per festeggiare i 70 anni di una vera diva della musica italiana come Fiorella Mannoia. La signora della musica che, con la sua voce, ha interpretato alcune delle canzoni più belle di sempre, per festeggiare l’importante compleanno, ha voluto accanto a sè amici e colleghi con cui duetterà anche sul palco.

Heather Parisi, le violenze domestiche/ "Anni di calci e pugni", le figlie Jacqueline e Rebecca: "Mai con..."

Nel corso della serata non mancheranno duetti eccezionali, aneddoti e storie inedite, risate, per uno show coinvolgente ed emozionante sulle note dei più amati successi del repertorio di Fiorella Mannoia che sarà accompagnata da una superband tra cui spicca la presenza del marito Carlo Di Francesco e, per la prima volta, anche da una grande orchestra sinfonica.

Pamela Camassa, chi è la fidanzata Filippo Bisciglia?/ Voci di crisi per la coppia

Semplicemente Fiorella: gli ospiti

Circondata dal calore del suo pubblico, totalmente a suo agio sul palco che è la sua casa da tantissimi anni, Fiorella Mannoia vivrà e regalerà ai telespettatori di Raiuno una serata davvero speciale che avrà come protagonista principale la musica.

Accanto a Fiorella Mannoia, durante lo show, si alterneranno i seguenti ospiti: Claudio Baglioni, Ligabue, Alessandra Amoroso, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Gigi D’Alessio, Elodie, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Paola Turci, Amara, Noemi, Ornella Vanoni, Edoardo Leo, Luca Barbarossa, Rocco Hunt, Frankie Hi-Nrg Mc, Danilo Rea, Francesco Gabbani, Tosca, Ron, Natty Fred. Tutti gli ospiti si esibiranno in coppia con la Mannoia che, non solo intonerà i propri brani ma anche quelli dei colleghi.

Rüzgar Aksoy, chi è l'attore di Tarik in Endless Love/ Curiosità su carriera e famiglia dell'ospite Verissimo

Come vedere in diretta streaming Semplicemente Fiorella

Il concerto-evento “Semplicemente Fiorella” può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30 ovvero al termine della puntata di Affari tuoi. Come per tutti i programmi Rai, inoltre, è possibile seguire anche la diretta streaming collegandosi al sito di Raiplay o scaricando l’apposita applicazione. Lo streaming dell’evento, inoltre, sarà disponibile anche in un momento successivo rispetto alla diretta televisiva.