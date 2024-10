Sempre al tuo fianco 2 si farà? Silenzio Rai mette a rischio la seconda stagione

Questa sera andrà in onda la sesta ed ultima puntata della fiction di Rai1 con protagonista Ambra Angiolini, Andrea Bosca, Thomas Trabacchi e Tecla Insolia, non mancheranno i colpi di scena e i risvolti inaspettato e la vita di Marina sarà in pericolo, riuscirà Sara a salvarla in tempo? In attesa di scoprire come finisce Sempre al tuo fianco in tanti si chiedono se ci sarà una seconda stagione. Al momento, però, le informazioni sono poche e tutt’altro che confortanti.

Sempre al tuo fianco 2 si farà? La seconda stagione al momento non sarebbe prevista nel calendario delle fiction da mettere in produzione per la futura stagione della tv di Stato ed il silenzio della Rai non lascia ben sperare. Gli ascolti non sono stati ottimi, la fiction ha dovuto accontentarsi ha dovuto accontentarsi di una media del 14-15% di share e vista da 2.349.000 spettatori battuta sistematicamente dalla fiction turca di Canale 5 La rosa della vendetta. Insomma gli ascolti non soddisfacenti non lasciano ben sperare per una seconda stagione.

Anticipazioni Sempre al tuo fianco 2, possibili intrecci della trama della seconda stagione

In attesa di sapere con certezza se Sempre al tuo fianco 2 si farà non resta che ricordare l’appuntamento con l’ultima puntata per questa sera. Le anticipazioni svelano che molti nodi verranno al pettine e che finalmente ci sarà il lieto fine per Sara e Renato ma anche per gli altri protagonisti si apriranno nuove strade come per Victor e Ginevra e per Marina e Federico. Sono possibili vari intrecci di trama ma non sempre ipotizzabile al momento una nuova stagione. Va segnalato inoltre che anche gli attori protagonisti come Ambra Angiolini e Andrea Bosca almeno per il momento non si sono sbilanciati sulla possibilità che ci sia una seconda stagione.