Filippo Rigoni, Serena Ziello e Beatrice Ferru sono tra i giovani talenti della squadra capitanata da Cristina Scuccia nella nuova edizione di Io Canto Generation 2024, il talent show condotto con grande successo da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Dopo aver superato la precedente puntata, i tre giovani talenti sono pronti a scendere nuovamente in campo con nuove canzoni ed esibizioni che saranno sottoposte all’insindacabile giudizio della giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi, ma anche del pubblico. Riusciranno i tre concorrenti di Io Canto potranno a proseguire la loro avventura? Intanto scopriamo come è andata l’ultima puntata per Filippo Rigoni, Serena Ziello e Beatrice Ferru.

Filippo Rigoni, la critica di Orietta Berti: “lo vogliamo sentire più impegnato”

Filippo Rigoni prosegue la sua avventura nella nuova edizione di Io Canto Generation 2024, il talent show condotto da Gerry Scotti in cui 24 giovani talenti si sfidano a suon di canzoni. Durante l’ultima puntata il giovane cantante si è esibito in duetto con la caposquadra sulle note di un brano di grande successo. Si tratta di “Storie brevi”, hit dell’estate firmata Tananai ed Annalisa. Una prova che non ha convinto particolarmente la giuria che gli ha dato tra i voti più bassi della serata.

A cominciare da Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi che hanno assegnato 18 punti, mentre Orietta Berti a nome di Al Bano e Iva Zanicchi ha assegnato un bel 24. Non solo, proprio la Berti ha precisato : “la canzone è molto orecchiabile e facile da cantare. Lo vogliamo ascoltare più impegnato”. Chissà che non possa stupire la giuria nella prossima puntata.

Serena Ziello emoziona in duetto con Cristina Scuccia a Io Canto Generation 2024

Serena Ziello della squadra di Cristina Scuccia durante la puntata di Io Canto Generation ha spiegato quando la musica ha assunto un valore importantissimo nella sua vita. “Per me cantare significa esprimersi e sfogarsi. Quando sono arrabbiata canto e mi passa tutto”. Prima c’è stato il Covid, mia madre ha avuto dei problemi gravi di salute poi mio nonno è morto, mi sono buttata nella musica perché mi sono resa conto che faceva bene a me e anche agli altri” – racconta Serena che poco dopo si è esibita sulle note di “Amare” de La Rappresentante di Lista.

L’esibizione ha convinto la giuria. A cominciare da Fabio Rovazzi: “sei molto matura per i tuoi 11 anni, per come parli e ti esprimi: sei un fenomeno. Davvero bravissima, il discorso che hai fatto mi ritrovo tanto, mi rendo conto che la musica è uno strumento straordinario per affrontare la vita e le cose. Abbiamo deciso di darti un bel 18”. Anche Al Bano si complimenta: “carissimo Serena, stai serena perchè hai una voce Più grande della tua età, abbiamo deciso insieme per un bel 27!”. Successivamente torna sul palco con la caposquadra Cristina Scuccia per cantare “L’ultima occasione”. Ecco il parere della giuria: Michelle Hunziker: “duetto incredibile: uno spettacolo pazzesco. Pelle d’oca davvero e tra l’altro tanta Mina e Ornella Vanoni, ma brava, brava. 19”, mentre Al Bano a nome di Iva Zanicchi e Orietta Berti “è una nuova occasione e l’hai avuta tutta per te e dimostrare che sei sulla strada giusta. Noi abbiamo deciso di darti un 30!”.

Beatrice Ferrua, ancora una canzone in francese a Io Canto Generation?

Infine Beatrice Ferrua che durante l’ultima puntata di Io Canto Generation 2024 ha avuto davvero pochissimo spazio se non nella parte finale durante la sfida tra il Team Anna Tatangelo e il Team Cristina Scuccia che si sono classificati agli ultimi posti della classifica.

La giovane cantante di 12 anni di Cagliari è tornata a cantare ancora una volta in lingua francese. Dopo aver conquistato tutti con Voilà, questa sera Beatrice si è esibita sulle note di Je Veux” di Vale Acevedo emozionando ancora una volta!