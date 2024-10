Gabriella Ferri, la gelosia del figlio: “Il lavoro la portava via da me”

Seva Borzak Jr è il figlio nato dalla storia d’amore tra Gabriella Ferri e Seva Borzak. Madre e figlio avevano costruito un rapporto molto solido nel corso degli anni e ancora oggi il figlio ricorda nostalgicamente gli anni vissuti con mamma. Parlando di lei nel salotto di Oggi è un altro giorno, Seva Borzak Jr ha voluto condividere i suoi ricordi che lo legano alla madre Gabriella. “La rivedo di frequente nelle clip e coi miei figli a casa. Mia mamma fa parte della nostra quotidianità. Tre dei miei figli l’hanno conosciuto . La più grande, Nadia, le somiglia di più e ha seguito i suoi passi nel mondo della musica”, ha raccontato Seva senza nascondere un filo di commozione.

Nel corso dell’intervista alla Bortone, Seva Borzak jr ammette di essere sempre stato molto geloso del lavoro della madre “perché me la portava via”. “Quando sono andato via di casa l’ho riscoperta, era una musicista all’avanguardia”, ha aggiunto ancora Seva Borzak Jr.

Il grave incidente che provocò, vent’anni fa, la morte della madre non ha permesso al figlio di darle un ultimo saluto, benché lui fece di tutto per raggiungerla in tempo. “Ricevetti la notizia da Roma. Sono partito ma al mio arrivo era finita. Mia madre in quel periodo era felice, contenta del mio ritorno in Italia che avevo lasciato a quattordici anni per andare all’estero”.

Da piccolo, Seva viveva il rapporto con sua mamma come qualsiasi altro bambina con la propria. “Le facevo tutte le confidenze che un bambino può fare”, ha ricordato affettuosamente il figlio della cantante romana. Oggi Gabriella manca moltissimo a Seva, nonostante siano già passati più di vent’anni dalla sua scomparsa. Il suo ricordo resta vivo più che mai nel cuore del figlio, oggi arcidiacono della chiesa ortodossa russa.