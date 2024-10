Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: confronto tra le lacrime al Grande Fratello 2024

Dopo le tensioni degli scorsi giorni che hanno raggiunto il picco con la nomination di Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta, quest’ultima ha cercato il confronto con il 27enne milanese per provare a ricostruire il loro rapporto che si è rotto nelle ultime settimane. Scossa dall’impossibilità di non potergli dare neanche il buongiorno, Shaila ha così chiesto a Lorenzo di parlare dando vita ad un confronto sincero e toccante tra i due durante il quale, per la prima volta, Lorenzo ha ammesso di aver provato un interesse nei suoi confronti sin dal primo incontro in casa.

“Mi sei piaciuta da subito, volevo andare avanti. Hai avuto tutto il diritto e tutta la libertà di fare quello che hai fatto fino a oggi. Mi sono ferito da solo. […] Hai fatto la tua scelta? Sì. Mi dà fastidio? Sì. Posso fare qualcosa? No”, le parole di Lorenzo che hanno scosso profondamente Shaila.

Shaila Gatta e la reazione alle parole di Lorenzo Spolverato

Pronta la replica di Shaila Gatta che, a sua volta, ha aperto il cuore a Lorenzo: “Mi hai spezzato il cuore. Ci sono rimasta male”, le parole della ballerina in riferimento all’atteggiamento di Lorenzo. Shaila, poi, di fronte ad un Lorenzo diverso, ripensando al discorso affrontato, è scoppiata a piangere per poi aggiungere: “Se ho bisogno di sfogarmi, la prima persona con cui vorrei farlo sei tu. Solo con te riesco a trovare questa roba qui, quindi mi spiace che questa cosa non ci sia più. Non mi piace non parlare con te”.

I due, poi, si sono abbracciati decidendo di ricominciare mettendosi alle spalle tutte le incomprensioni e le discussioni che hanno avuto staccandosi totalmente. Per Lorenzo e Shaila sarà davvero l’inizio di un nuovo capitolo della loro convivenza?