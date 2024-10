Lorenzo Spolverato, sfogo con Shaila Gatta al Grande Fratello 2024: “Pensi brutte cose su di me…“

Dopo le recenti discussioni al Grande Fratello 2024, Shaila Gatta ha tentato una riappacificazione con Lorenzo Spolverato. Dopo aver ammesso che non è l’uomo adatto a lei e lo scontro avuto nella puntata di lunedì sera, l’ex Velina nelle ultime ore ha deciso di riavvicinarsi a lui per un confronto, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality. “Ti vedo strano, ti vedo evasivo con me, non cerchi un confronto o un momento“, spiega avvicinandosi al coinquilino mentre era da solo seduto in giardino.

Lorenzo mal digerisce che la coinquilina si sia fatta un pensiero negativo su di lui, ma lei lo tranquillizza: “Se te mi vuoi bene, e sai che io penso delle cose, è un problema mio se penso delle cose su di te“. Lui però è turbato da questa situazione: “Tu pensi delle brutte cose su di me, te lo assicuro, tipo ciò che non sono“. Lei vorrebbe un confronto con il coinquilino, il quale però inizialmente fatica a sfogarsi: “Non mi sto chiudendo, semplicemente sono toccato da tutti i pensieri che tu hai nei miei confronti“.

Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato: “Sei stato ambiguo“, lui: “Anche tu“

Lorenzo Spolverato ribadisce di non piacere a Shaila Gatta, quantomeno nel carattere, e per questo ora preferirebbe convivere con lei pacificamente ma senza avvicinarsi troppo: “Io penso che il mio carattere non ti piace, l’hai anche detto, e allora ho detto: ‘Adotto il quieto vivere: non la evito, la considero ma è fine a se stesso‘“. Osservando la resistenza di Spolverato al Grande Fratello 2024, Shaila ammette: “Vorrei provare a ricredermi su alcune cose, tutto qua. Poi se a te non te ne frega, ve bene così…“.

L’ex Velina, a seguire, si sofferma sul comportamento ambiguo avuto da Lorenzo con lei e con Helena e cerca di spiegargli serenamente: “Ho solo giudicato il fatto che te sei stato abbastanza ambiguo“. Il coinquilino però le rivolge la medesima accusa: “Anche tu, dal primo giorno. Dovresti essere più chiara, anche tu hai ballato dal primo giorno“. Infine, ribadisce: “Ho sempre detto la verità, che mi piacevi. Ad oggi dico che il piacere per una persona non si perde in due giorni, ma per quieto vivere cosa faccio? Ci rido e ci scherzo“.