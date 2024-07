Shannen Doherty perché ha lasciato Beverly Hills 90210?/ La storia d’amore con Dylan

La notizia della scomparsa di Shannen Doherty ci porta inevitabilmente con la memoria alla sua lunga militanza in una serie tv che ha fatto la storia degli anni novanta: Beverly Hills 90210. Per anni ha interpretato il ruolo di Brenda; simbolo per la generazione del tempo e che per ben 4 stagioni è risultata e ancora oggi risulta tra le protagoniste più amate del titolo. Ma perché Shannen Doherty ha lasciato Beverly Hills 90210?

In verità, stando a quanto racconta un articolo de La Gazzetta dello Sport, Shannen Doherty non ha lasciato Beverly Hills 90210. L’addio al personaggio di Brenda fu dovuto ad una scelta della produzione che decise di rimuoverla dal cast in via definitiva a causa di un comportamento professionale giudicato inadeguato. La stessa attrice, parlando nel podcast Let’s Be Clear, aggiunse ulteriori dettagli in merito alla scelta della produzione.

“Perché ho lasciato Beverly Hills 90210? Attraversavo un matrimonio davvero terribile e i problemi derivanti da quella relazione rendevano difficile per me essere sempre puntuale sul set”. Dunque, sarebbero queste le ragioni professionali che avrebbero costretto la produzione della serie tv a rimuovere Shannen Doherty dal progetto: “Divenne un serio problema per il resto del cast…”. Sul set c’era anche Luke Perry, attore nei panni di Dylan che alcuni anni fa è venuto a mancare proprio a causa della stessa malattia.

Per anni si è parlato di una possibile relazione tra Shannen Doherty e Luke Perry – Dylan in Beverly Hills 90210 – ma in realtà, la love story è stata vissuta solo sul set della serie tv e dunque con i personaggi di Brenda e Dylan. Oggi, il pensiero dei fan più nostalgici va proprio alla loro storia d’amore, a quella ‘ship’ tanto agognata e che per lungo tempo li ha comunque legati dal punto di vista professionale. Shannen Doherty e il ‘suo’ Dylan – Luke Perry – sono oggi di nuovo insieme, strappati alla vita dalla stessa nefasta malattia.











