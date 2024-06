Siemens lancia un webinar sull’IA per le risonanze magnetiche/ “Tempi ridotti e immagini più chiare”

Siemens Healthineers – azienda leader grazie anche alle sua soluzioni innovative nel settore della sanità – è pronta a lanciare un nuovo webinar interattivo chiamato “Intelligenza Artificiale in Risonanza Magnetica: applicazioni cliniche e impatto sulla produttività” e che mira ad esporre ed analizzare con la platea di partecipanti tutti gli aspetti cardine di questa nuova tecnologia, con un particolare occhio di riguardo nei confronti delle opportunità e dei vantaggi che questa può rappresentare per i medici. Per l’occasione – non a caso – Siemens ha coinvolto nel webinar anche il dottor Mauro Gallo (Responsabile servizio di Radiologia della casa di cura Giovanni XIII di Monastier) e il collega Pierluigi Zanatta (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica) due veri e propri luminari sul nostro territorio per l’uso dell’Intelligenza artificiale nelle risonanze magnetiche e che – oltre ad esporre la loro personalissima esperienza – risponderanno alle domande di curiosi e addetti ai lavori durante la ‘lezione’.

Il webinar – ma ci arriveremo a breve – si terrà interamente online e partendo da una breve introduzione generale sulle IA al servizio delle risonanze magnetiche, passerà (con alcuni esempi pratici nell’imaging Neuro, Body e Osteoarticolare) dall’esperienza del Giovanni XIII di Monastier per arrivare ad una conclusione interamente dedicata all’impatto delle nuove tecnologie; l’idea e l’esperienza di Siemens, infatti, dimostra grazie ad un uso sapiente, l’Intelligenza artificiale può ridurre notevolmente i tempi di attesa per i pazienti, oltre a ‘scattare’ immagini in più delle volte più chiare e nitide rispetto a quelle catturate da operatori e tecnici.

Come, dove e quando seguire il webinar di Siemens sull’uso dell’IA nelle risonanze magnetiche

Insomma, il webinar di Siemens sarà un’occasione per approfondire aspetti ancora poco battuti – e quasi embrionali – dell’Intelligenza artificiale, con l’obiettivo di dissipare un po’ di quella nebbia che ancora avvolge la questione per stimolare nuove pratiche, magari innovative. La conferenza (come vi abbiamo anticipato) si potrà seguire interamente online registrandosi nel form che si trova sul portale dedicato all’evento e collegandosi allo stesso indirizzo lunedì 17 giugno 2024 a partire dalle ore 17. Il webinar di Siemens durerà circa 55 minuti e durante i vari interventi i partecipanti potranno prendere in qualsiasi momento la parola per fare delle domande agli ospiti, accedendo anche ad una serie di materiali di approfondimento – ovviamente dedicati al binomio Intelligenza artificiale/Risonanze magnetiche – completamente gratuiti.











