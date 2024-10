Rebecca Staffelli, domanda scottante di Signorini in diretta al Grande Fratello 2024: “Quando un figlio?”

Ilaria Clemente ha fatto il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello 2024, confermando i gossip degli ultimi giorni: la concorrente è, infatti, incinta. Questa lieta notizia dà ad Alfonso Signorini il la per stuzzicare la sua opinionista del web Rebecca Staffelli. Parte, infatti, a bruciapelo la domanda del conduttore nei confronti della giovane: “E tu quando fa un figlio?”

Rebecca Staffelli è inizialmente spiazzata, ma poi risponde col sorriso: “Dammi un attimo, c’è ancora da fare il matrimonio!” ricorda in diretta al Grande Fratello 2024. Così aggiunge: “Facciamo il prossimo anno, per la prossima edizione del Grande Fratello!”

La figlia d’arte è, infatti, promessa sposa di Alessandro Basile, volto di Uomini e Donne con la quale è fidanzata da alcuni anni. Qualche tempo fa è arrivata la proposta di matrimonio e si è anche parlato di una data di notte fissata per l’estate del 2024. Eppure, arrivati al momento designato, non c’è stato alcun matrimonio per Rebecca Staffelli e Alessandro Basile. A chi ha pensato si trattasse di un momento di crisi per la coppia, ha risposto proprio Rebecca in un’intervista al settimanale Chi, spiegando che a far slittare le nozze è stato l’aver trovato la casa dei loro sogni. “Mentre stavamo organizzando il matrimonio abbiamo trovato la casa dei sogni, così l’abbiamo comprata insieme. Questo credo che leghi altrettanto due persone. Stiamo iniziando davvero a scrivere il nostro futuro insieme. La casa rispecchia me e Alessandro, sarà la nostra oasi immersa nella natura”, le parole di Rebecca.

