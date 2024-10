Silvia Salemi, chi è e carriera: da Castrocaro al Festival di Sanremo

Silvia Salemi è oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, nell’ultimo appuntamento settimanale in onda su Rai 1 prima del weekend. La cantante coglierà sicuramente l’occasione per ripercorrere la sua vita e la sua carriera professionale nella musica, mondo che l’ha appassionata sin da bambina e che l’ha vista debuttare da adolescente. Siciliana di origine, classe 1978, la prima importante svolta nella sua vita fu la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1995 con il brano Con questo sentimento.

Chi era Laura, sorella di Silvia Salemi: malattia e morte/ "Non ho avuto con lei un vero e proprio vissuto"

Fu un’occasione molto importante per farsi conoscere, al punto che nello stesso anno partecipò a Sanremo Giovani con il brano riarrangiato di Caterina Caselli Nessuno mi può giudicare, partecipando poi alle Nuove Proposte a Sanremo 1996 con Quando il cuore. Le esperienze al Festival furono molteplici, ma quella più importante e maggiormente ricordata risale al 1997, anno in cui si presentò tra i Big in gara con A casa di Luca: fu un grande successo e viene ancora oggi ricordato come uno dei brani simbolo del suo repertorio artistico.

Gian Marco Innocenti, chi è il marito di Silvia Salemi/ Il matrimonio e le figlie Sofia e Ludovica

Silvia Salemi in televisione, da Tale e quale show a Star in the star

Silvia Salemi ha sempre vissuto un rapporto viscerale con la musica, ma si è fatta spazio anche in televisione grazie a numerose partecipazioni ai programmi del piccolo schermo. Nel 2004, per esempio, prese parte al reality show Music Farm mentre nel 2013 arrivò la chiamata di Carlo Conti e si mise in gioco come concorrente di Tale e quale show, replicando poi l’avventura nella versione Tale e quale show – Il torneo.

Musica e televisione hanno spesso rappresentato il connubio perfetto per mettere in mostra il suo innato talento: Silvia Salemi, a tal proposito, diventò nel 2018 ospite musicale fissa di Domenica In, l’anno successivo partecipò invece come concorrente a Ora o mai più su Rai1. Nel 2021 è stata invece tra le protagoniste del programma musicale Star in the star su Canale5, dove ha vestito i panni di Lady Gaga.

Silvia Salemi a 'Tale e Quale Sanremo'/ "Da piccola ero timida, ora non mi nascondo. Ritorno a Sanremo se..."